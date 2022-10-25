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海選百名星級密探 免費體驗高雄洲際酒店一泊二食！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
高雄洲際酒店《星級密探召集令》招募百位神秘客，免費入住酒店指定房型，體驗智慧型奢華旅宿。圖／高雄洲際提供
高雄洲際酒店《星級密探召集令》招募百位神秘客，免費入住酒店指定房型，體驗智慧型奢華旅宿。圖／高雄洲際提供

高雄高雄洲際酒店開幕滿周年，看好疫後的國際觀光市場，業者計畫推出大型神秘客招募活動，海選百位星級密探免費體驗一泊二食，主題式Gala Dinner餐酒晚宴現場再抽豐富獎項。

此外，洲際酒店集團的會員計畫IHG One Rewards優悅會，也在今年中旬因應各國陸續開放跨境旅行，擴大升級會員福利，除了免費加入會員，在台灣的IHG旗下酒店消費皆可累積點數福利，包括兌換飛行哩程、免費住房等，全球超過6,000家IHG酒店都適用。

高雄洲際酒店去年(2021年)開幕前，曾舉辦試住員招募活動，線上吸引關注和討論超過百萬人次。高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)表示，酒店周年慶前夕，迎來邊境解封喜訊，繼暑假的高雄台灣文博會、聊療漂漂河等城市活動、國際權威美食雜誌《米其林指南》進軍高雄，熱門話題不斷；還有台灣設計展、愛河熱氣球、光影展演等系列活動接力，後續知名歌手演唱會和2022 Takao Rock打狗音樂祭開唱，集客力驚人，為旅宿餐飲業帶來曙光。

看好高雄城市隨邊境解封，國際觀光客回流潛力十足，羅嘉麒(Robbert Manussen)宣布即日起至11月4日啟動神秘客計畫，於酒店Facebook粉絲專頁擴大招募100位「星級密探」，每位密探可邀請1人同行，在11月28日酒店營運周年體驗免費住宿一晚、主題式Gala Dinner餐酒晚宴及全自助式經典早餐。

同時也將發布網路心理測驗「從旅行風格看出密探屬性」，以「至尊秘密客」、「星級評鑑員」、「佛系旅行者」等多種屬性測驗結果提升趣味和話題性，神秘客體驗日當天的餐酒晚宴也將置入智慧型互動遊戲和豐富獎項，鼓勵賓客回饋意見。

羅嘉麒表示，希望能藉由活動再次優化服務，實際聆聽旅客心聲，為2023年全面解封提前準備。他也透露，洲際酒店集團對台灣觀光潛力深具信心，除了已在計畫中的阿里山英迪格酒店、台中洲際酒店及台北洲際酒店，也將有更多品牌進駐台灣，期待透過線上線下大型企畫吸引更多人才加入。

《星級密探召集令》活動詳情以高雄洲際酒店官方粉專公布為準：https://ic-kaohsiung.com/SAPOST。

高雄洲際酒店推出招募百位神秘客，免費體驗一泊二食的星級密探生活。圖／高雄洲際提供
高雄洲際酒店推出招募百位神秘客，免費體驗一泊二食的星級密探生活。圖／高雄洲際提供
活動當日除邀請百位神秘客入住，更安排主題式Gala Dinner餐酒晚宴，設計智慧型互動遊戲和豐富獎項。圖／高雄洲際提供
活動當日除邀請百位神秘客入住，更安排主題式Gala Dinner餐酒晚宴，設計智慧型互動遊戲和豐富獎項。圖／高雄洲際提供

英迪格酒店 邊境解封

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