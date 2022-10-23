火雞肉飯大比拚！網友熱議嘉義十大火雞肉飯 第一名總大排長龍

想到嘉義必須有火雞肉飯！

想到家鄉，每個人心中都有一道美食，乘載著家鄉的總總回憶。在嘉義人的心中，火雞肉飯也是這樣的存在，不只是日常填飽肚子必備，更是代表著家鄉的味道。

不少人一到嘉義，也一定都會想嚐一碗嘉義正統的「火雞肉飯」，但嘉義的火雞肉飯百百款，到底哪一間最受歡迎呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出網友熱議的十大嘉義雞肉飯，趕快做筆記，去嘉義的時候吃起來吧！

嘉義的網友們偷偷表示：「除了火雞肉飯之外，更推薦大家吃火雞肉片飯哦！」

No.10 和平火雞肉飯

和平火雞肉飯的店面小小的，看起來是一間非常傳統的小店，但滿滿的排隊人潮非常引人矚目，美味的雞肉飯連食尚玩家也慕名而來，雞肉飯的雞肉保有了雞汁的口感十分軟嫩，還會有鮮甜的口感，雖然和平的雞肉飯並沒有搭配油蔥酥，但雞油的香氣十足，吃起來爽口而不油膩。

網友評價：「吃到真的嚇到，太好吃了吧！」、「飯配雞油，真的香噴噴」、「雞肉完全不乾柴」、「大片的肉真的有肉汁」、「份量蠻大的」。

｜地址：嘉義市東區和平路107號

｜電話：05-2240956

｜營業時間：07:30-17:00

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No.9 東門火雞肉飯

東門火雞肉飯的雞油和醬汁都較為清淡，但卻有著滿滿的香氣，雞肉則是由兩個部位混搭，為較口感較嫩和較有咬勁的肉，但兩者吃起來都不會太柴，份量上也給得十分充足，米飯粒粒分明，撒上一點黑胡椒讓整碗雞肉飯的層次更加豐富。

網友評價：「香到吃完一碗，又再追加了一碗」、「一定要加黑胡椒」、「加了黑胡椒，層次感整個都出來了」、「雞肉的肉香很讚」、「飯粒真的粒粒分明」，網友也偷偷推薦「雞湯茶碗蒸超讚」。

｜地址：嘉義市西區新民路846號

｜電話：05-2867536

｜營業時間：10:00-20:30

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No.8 郭家雞肉飯

位於文化路夜市的郭家雞肉飯，營業時間從早上九點到凌晨五點，但無時無刻生意都超好，火雞肉吃起來軟嫩，不乾澀，還會帶有些許雞皮，層次豐富。沒有搭配油蔥酥，但有淡淡的雞油香，整體吃起來口味較淡。

網友評價：「很適合口味比較淡的人」、「吃起來有淡淡的雞油香味」、「很單純簡單的味道，但很好吃！」、「越簡單越需要技術」，此外，網友也大推糯米大腸及粿仔湯，更是評價為：「除了雞肉飯之外的招牌必吃項目！」

｜地址：嘉義市東區文化路148號

｜電話：05-2256214

｜營業時間：9:00-凌晨5:00

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No.7 阿霞火雞肉飯

阿霞火雞肉飯位於嘉義熱門地段文化路上，雖然只賣晚上和宵夜場，但總是大排長龍。阿霞的火雞肉飯的肉片是不規則的形狀，每一塊肉的大小、形狀和部位都不一樣，但整體吃起來肥瘦適中，配上油蔥、雞油、醬油調味，店家還會灑上黑胡椒，讓整體味道更加豐富，口感讓人十分滿意。

網友評價：「黑胡椒真的畫龍點睛」、「在文化路上超方便」、「單吃雞肉飯就超香」、「出餐真的神速」、「小菜超多！而且便宜又好吃」、「雞滷飯也很讚！」、「一碗一下就吃光光」。

｜地址：嘉義市東區文化路119號

｜電話：無

｜營業時間：18:20-00:00

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No.6 阿樓師火雞肉飯

阿樓師從下午四點開始營業，一路營業到半夜，而且越晚人潮越多，餐台上有時候還會擺上一大隻火雞，非常引人矚目。阿樓師雞肉飯的肉，皮肉比例適中，肉量也很足夠，搭配的滷汁是簡單的醬油鹹味卻帶點微甜風味，吃起來不會讓人覺得死鹹。

網友評價：「真的是銅板價」、「主要以醬油的香氣為主」、「油香味沒有那麼重」、「好吃，但有時候的水準真的不一」、「肉有些很嫩、但有些很柴」、「醬油味不會死鹹」、「宵夜好選擇」。

｜地址：嘉義市東區吳鳳北路102號

｜電話：05-2282738

｜營業時間：16:00-00:00

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No.5 民主火雞肉飯

民主雞肉飯是嘉義少數有停車場的雞肉飯店，讓許多帶著小孩的爸媽大讚。民主火雞肉飯還曾經獲選嘉義市火雞肉飯節票選競賽特優獎。民主獨門的醬汁有油蔥酥，整體香氣十足，讓整個雞肉飯吃起來口感提升不少，搭配起來的飯也更油更香，肉嫩口不柴。

網友表示：「油蔥味真的超香」、「很適合喜歡油香的人」、「民主的雞肉飯油蔥味比較濃郁，很下飯」、「有專屬停車場，有小孩超方便」、「小菜也超推」。

｜地址： 嘉義市東區民族路149號

｜電話： 05-2162666

｜營業時間：10:00-20:40

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No.4 劉里長火雞肉飯

劉里長的老闆就是當地的里長，原本只賣到中午時段的劉里長，還因為生意太好，加開晚餐時段。肉片飯上有紅灰色的雞腿肉和白色雞胸肉，搭配上酸菜和油蔥醬汁，完美的搭配讓人忍不住一口接一口。

網友評價：「配酸菜很順口」、「雞油跟醬汁很下飯」、「雞油真的很香」、「肉片都油油亮亮的，而且超好吃」、「淋上油汁與油蔥的米飯真的可口」，但網友也建議要享用的話盡量在下午時段來，不然都是大排長龍。

｜地址：嘉義市東區公明路197號

｜電話：05-2227669

｜營業時間：07:00-14:30 / 17:00-19:30 周一公休

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No.3 嘉義噴水雞肉飯

噴水雞肉飯在嘉義已經有70幾年的歷史，在嘉義算是元老級的老店，總共有五間分店，在噴水池圓環旁的是總店，雞片飯湯汁和醬油的比例會偏多，飯較為濕潤，肉片則是使用火雞腿肉，肉質鮮嫩多汁配上沾滿醬汁的白飯，讓不少網友大推。

網友評價：「火雞腿肉真的好吃」、「湯汁味道真的很下飯」、「吃一次就愛上，來嘉義必吃」，但不少嘉義人也表示：「嘉義人真的不會去吃噴水」、「噴水真的是外地人在吃」、「也不是不好吃，就是比較貴」。

｜地址：嘉義市西區中山路325號

｜電話：05-2222433

｜營業時間：09:30-21:30

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No.2 阿溪火雞肉飯

嘉義的火雞肉飯琳瑯滿目，但阿溪火雞肉飯只賣早場，晚來可就吃不到了。阿溪雞肉飯從早上五點半開始營業到中午，但被網友視為經典必點的火雞肉片飯＋半熟鴨蛋可是常常一早就銷售一空。扎實又有彈性的火雞肉配上雞油，整碗飯充滿香氣，再配上特殊的半熟鴨蛋，吸引到許多人一早就來購買。

網友評價：「不早點去真的買不到經典」、「一吃真的驚為天人」、「上次為了吃到五點就起床了」、「嘉義人也愛吃的早餐」、「半熟鴨蛋超特別」、「只是賴床了半小時，就沒半熟鴨蛋了…」。

｜地址：嘉義市西區仁愛路356號

｜電話：05-2243177

｜營業時間：05:30-13:30 (週四公休)

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No.1 阿宏師火雞肉飯

阿宏師火雞肉飯在Google上有4,927則評論，評價更是高達4.1顆星，火雞肉片飯上肥瘦肉都有，口感卻不會過於油膩，或乾柴，肉片還會透著粉紅色的質地，入口軟嫩到不行，再搭配上油蔥酥和黃蘿蔔塊，美味程度超高，就連身為嘉義人的蔡阿嘎也親自推薦。

網友評價：「這間火雞片飯實在太厲害！」、「會一直想回訪的店」、「配上油蔥酥真的很讚！」、「兩分鐘就解決一碗」、「配半熟蛋真的頂」、「而且價格超划算」、「不愧是蔡阿嘎有推薦過的」。

｜地址：嘉義市東區光華路108號

｜電話：05-2233467

｜營業時間：10:30-20:00

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月17日至2022年10月18日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『嘉義雞肉飯』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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