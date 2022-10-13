三貂嶺一覽石籠護岸獨特美景 生態隧道體驗熱門打卡點

國境今解封，不少民眾期待出國旅遊，但其實國內也有不少景點值得一遊，位於新北的三貂嶺地區，石籠護岸堆疊11層，是國內難得特有景色，兩岸還能欣賞活化石植物「筆筒樹」；三貂嶺瀑布群步道可一覽多座瀑布，三貂嶺生態隧道則可體驗生態與隧道水池映著水光山色的獨特美景。

水利局表示，三貂嶺河岸左右兩旁可看到層層堆疊的石籠護岸，約1公里長的石籠護岸最高堆疊11層，是難得特有景色，起源於納莉風災後將原有崩塌於河道中土石，就地取材以接近自然生態工法穩固邊坡建造而成；沿著河岸步道前行，還可看到兩岸不少活化石植物「筆筒樹」。

位於碩仁國小舊址旁的三貂嶺瀑布群步道，總長2.71公里，走訪一趟可見三座瀑布，分別為合谷瀑布、摩天瀑布及枇杷洞瀑布，沿途除可欣賞瀑布群，還有峭壁、壺穴與岩窟景觀等。

另外，近期重新開通的「三貂嶺生態隧道」，隧道總長3.19公里，串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，尤其位於三貂嶺三爪子隧道出口處水池倒映著翠綠山色的美景，更是讓許多人驚豔的著名打卡景點。

水利局指出，火車是前往三貂嶺最方便的交通工具，而三貂嶺車站更有全台唯一無公路可到的秘境車站之稱，也是近距離觀賞火車絕佳景點，由於台鐵宜蘭線及平溪線經過，多處步道緊鄰著鐵道而行，亦有跨越基隆河火車與人共行的橋樑，是不少火車迷朝聖的景點。