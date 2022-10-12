大貓熊「團團」不能肯定活多久 動物園：強調動物福祉

台北市立動物園的大貓熊「團團」8月發生癲癇，MRI（核磁共振）檢查後發現，左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球亦可見類似病變。園方今表示，由於相對的文獻並沒有針對炎症或腫瘤的案例存在，無法肯定說會活多久，但強調動物福祉，希望「團團」快快樂樂過日子，不過度治療。

台北市立動物園今天下午舉辦記者會說明「團團」現況，發言人曹先紹、獸醫室主任賴燕雪、獸醫師鄭秋虹、動物組組長王怡敏、大貓熊館長陳玉燕列席。

賴燕雪表示，顧問團會議後排除腦血管病變或常見病原體感染，目前尚未被排除且較懷疑的可能是免疫疾病引起的炎症或是腫瘤。至於曾有媒體報導，團團恐剩半年的壽命？賴燕雪表示，報導中提到「團團」壽命剩半年，是人醫針對人類發生腦部腫瘤狀況下的評斷，至於團團壽命多久，相對的文獻並沒有針對炎症或腫瘤的案例存在，無法肯定說會活多久。

賴燕雪表示，8月發現「團團」的癲癇狀況，9月初就先邀集台大動物醫院的醫師討論，要將團團搬過去做MRI的檢查，除了前端設備確定，還要去環境消毒，工程浩大，包括後續用藥也是經過評估才使用。

曹先紹表示，動物很多疾病處理的資訊是來自人的醫療經驗值，而回顧過往一些文獻，有大貓熊發生癲癇1、2天內就往生，但當時的醫療技術與現在不可同日而語，因此未必能拿來跟團團對比。

曹先紹表示，動物園一向強調動物福祉，希望「團團」快快樂樂過日子，如果生理狀態正常，就不該過度治療，此外也會有醫療風險評估，有任何臨床疾病症狀，園方昂都會積極勇敢處理。