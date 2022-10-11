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靜宜成立「國際智媒體影視學院」 培育新媒體創新人才

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學透過該校在台中東協廣場所設立的「台中跨境體驗示範基地」，成立「國際智媒體影視學院」。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過該校在台中東協廣場所設立的「台中跨境體驗示範基地」，成立「國際智媒體影視學院」。圖／靜宜大學提供

靜宜大學結合台中市政府經發局斥資建置先進的設備及攝影棚等專業場域，透過該校在台中東協廣場所設立的「台中跨境體驗示範基地」成立「國際智媒體影視學院」，提升新媒體平台使用技巧、社群行銷、品牌經營等職能競爭力，有效結合產官學資源，培育專業、跨域的媒體創新人才。

靜宜大學校長林思伶表示，現在是跨世代、跨地域、跨領域，「跨」的時代，相信「國際智媒體影視學院」最符合「跨」的核心價值；靜宜長期秉持「越偏鄉越科技、越在地越國際」、「越傳統、越數位」等原則，透過教育文化、經濟發展及城市行銷深耕大台中，奠基台中連結國際，她希望產官學相互合作共同培養人才，為年青人的未來、新住民的發展、台中市的城市行銷等盡一份心力。

台中市政府經發局長張峯源曾任經濟部及市府的經驗，他指出，國內商品銷售到海外，不只要積極推動跨境電商，產品的拍照、圖說設計及影片拍攝等，也決定電子商務成敗的關鍵；他說東協廣場是中部地區新住民朋友最常聚集的場所，靜宜大學獨具慧眼開設「國際智媒體影視學院」作為東南亞跨境電商的基地，也對未來發展深具信心。

靜宜大學職產長魏清圳表示，數位與影像專業人才需求與日俱增，「國際智媒體影視學院」不只斥資建置先進設備及攝影棚等場域，也引進專業師資，並串聯虛擬實境等相關技術，培育跨域技術創新人才。

跨境電商方面，因東協廣場假日有上萬名移工聚集移動，靜宜校方積極提供新住民數位電商、網路銷售技巧及城市旅遊等培訓課程；期待能利用母語優勢，將產品賣回各自的母國，也可銷售給在台灣的移工與新住民。

魏清圳表示，「國際智媒體影視學院」藉由媒體、品牌社群行銷相關課程，培育學生擔任網紅或經營自媒體等能力，並能客製化提供設備及攝影棚等場域，讓企業加速數位轉型，同時推動員工教育訓練；目前已與化妝品公會等單位合作，未來期待為學校及企業拍攝影片，加強招生與行銷，功能多元化。

台中市中區長林忠訓表示，中區曾經是台中市最繁榮商圈，雖然一度沒落，但近年每位居民在各自崗位努力付出，連續獲得2020年交通部觀光局台灣經典小鎮舊城區獎，2020年台灣城鎮品牌獎的「文化傳承創新獎」，2022年台灣城鎮品牌獎的銀獎等3個全國性大獎，他感謝居民及靜宜大學、公私部門與各團體對中區的協助。

靜宜「國際智媒體影視學院」連結產官學資源，培育專業、跨域的媒體創新人才，同時強化地方產業發展。圖／靜宜大學提供
靜宜「國際智媒體影視學院」連結產官學資源，培育專業、跨域的媒體創新人才，同時強化地方產業發展。圖／靜宜大學提供
靜宜大學成立「國際智媒體影視學院」，結合產官學資源培育新媒體創新人才。圖／靜宜大學提供
靜宜大學成立「國際智媒體影視學院」，結合產官學資源培育新媒體創新人才。圖／靜宜大學提供
靜宜「國際智媒體影視學院」斥資建置先進設備及攝影棚等場域，也引進專業師資，並串聯虛擬實境等相關技術，培育跨域技術創新人才。圖／靜宜大學提供
靜宜「國際智媒體影視學院」斥資建置先進設備及攝影棚等場域，也引進專業師資，並串聯虛擬實境等相關技術，培育跨域技術創新人才。圖／靜宜大學提供
靜宜「國際智媒體影視學院」連結產官學資源，培育專業、跨域的媒體創新人才，同時強化地方產業發展。圖／靜宜大學提供
靜宜「國際智媒體影視學院」連結產官學資源，培育專業、跨域的媒體創新人才，同時強化地方產業發展。圖／靜宜大學提供

台中市 靜宜大學 電商

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