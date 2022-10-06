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只賣3天！肯德基「3款歡聚餐」6折起 再享+1元多1件
3天連假即將來臨，肯德基特於10月8日至10月10日期間，推出「連假歡聚好時雞」優惠，包括「青花椒雙拼歡聚餐」、「柚香柚甜雙拼歡聚餐」、「咔啦連假歡聚餐」首次聯合限時折扣，另外還有預定快取還可享有+1元多1件「咔啦脆雞」或「四塊上校雞塊」超值優惠，現享6折起。
限定登場的「連假歡聚好時雞」共有3款優惠組合。「青花椒雙拼歡聚餐」可以吃到青花椒香麻脆雞3塊、咔啦脆雞3塊、4塊上校雞塊、香酥脆薯（中）2份與原味蛋撻禮盒1盒，原價752元，優惠價499元。「柚香柚甜雙拼歡聚餐」則有柚香柚甜咔啦脆雞3塊、咔啦脆雞3塊、香酥脆薯（中）1份、雙色轉轉QQ球1份與原味蛋撻禮盒1盒，原價722元，優惠價469元。「咔啦連假歡聚餐」內含咔啦脆雞6塊、原味蛋撻6顆、百事可樂1瓶，原價652元，優惠價429元。
「連假歡聚好時雞」限時於10月8日至10月10日期間限時開賣，並同樣享滿350元免運優惠，預定快取還可享有+1元多1件「咔啦脆雞」或「四塊上校雞塊」。
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