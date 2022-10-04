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「狂一鍋」首度插旗嘉義！全台門店同慶加碼送「梅花豬／軟嫩雞腿」

聯合線上／ 聯合報記者 陳睿中

狂一鍋推出「霸氣魷魚螺肉蒜」，主打料多味美的濃厚風格。 圖／狂一鍋提供
狂一鍋推出「霸氣魷魚螺肉蒜」，主打料多味美的濃厚風格。 圖／狂一鍋提供

不受疫情影響，樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」再啟動展店模式，第14家直營店預計於10月中旬首度落腳嘉義，插旗嘉義家樂福商場。歡慶嘉義店開幕，即日起狂一鍋全台門店推出「降肉」優惠，免費加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」1份，不僅開發台式火鍋傳統口味的更多可能，更要挑戰姐妹品牌肉多多火鍋「肉量炸裂」的招牌風格。

「狂一鍋」最大的特色，就是將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃與火鍋湯底結合，變身成鍋物上桌，營造出獨特又可口的台式風味，成功在競爭激烈的火鍋市場闖出一片天，一年就在北中南開出14家直營店。

以經典料理化身而成的「客家鹹湯圓」。 圖／狂一鍋提供
以經典料理化身而成的「客家鹹湯圓」。 圖／狂一鍋提供

看好嘉義當地的市場潛力與商場的集客力，「狂一鍋」即將首度搶進嘉義家樂福，為嘉義民眾提供招牌的鍋物料理。慶祝新店開幕，即日起至10月31日期間，消費者只要拍攝店內最具特色的「桌邊爆炒湯底」影片並上傳臉書公開分享，立馬加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」1份，不僅替自己加菜與顧到了荷包，也讓嗑鍋更具儀式感。

狂一鍋接下來不僅增加門店數，更著重於品牌覆蓋率。同時研發團隊也更積極投入口味的推陳出新，挑戰將大家熟悉的「湯品」轉換成適合火鍋的湯底。10月推出的新菜單，包括經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」、一整隻大雞腿的藥膳鍋、茶樹菇排骨鍋，以及市面上罕見的「黃金草排骨鍋」。吸睛之餘，更為消費者帶來吃鍋的全新樂趣及享受！

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