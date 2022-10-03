台南晶英酒店171人食物中毒 業者晚間致歉：全額退款＋撫慰金

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
多名曾在24日到台南晶英酒店參加喜宴的民眾陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。圖為台南晶英酒店外觀。 圖／中央社
多名曾在24日到台南晶英酒店參加喜宴的民眾陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀就醫。圖為台南晶英酒店外觀。 圖／中央社

台南晶英酒店今年9月發生喜宴疑似集體食物中毒，造成171人不適，經衛生局採檢送驗結果顯示，在1名廚工的檢體中驗出腸炎弧菌，食品環境則驗出1件腸炎弧菌及8件仙人掌桿菌。台南晶英酒店10月3日晚間發表致歉聲明，表示進行全額退款，另提供保險理賠認定精神撫慰金，以消彌賓客因身體不適造成日常生活不便之損失。

根據台南晶英酒店的聲明，表示由衷致上最深的歉意，面對工作人員與環境管理出現疏漏，引起食品衛生安全疑慮，台南晶英酒店負起全責，並將配合政府食安法之關調查。後續處理部份，針對宴席之主家，飯店已在9/26皆進行全額退款。身體出現不適之賓客，可透過電話、Email、官方社群私訊等方式聯飯店，提供醫療單據與診斷證明書，飯店將支付醫療費用。除了醫療費用，飯店另提供保險理賠認定精神撫金，以消彌賓客因身體不適造成日常生活不便之損失。

聲明中也指出，除了謹慎引以為戒、深刻自省，重新檢視管理制度，積極加強廚房環境衛生整潔、落實人員健康自主管理，事發後已聘請具專業醫療背景的食安顧問進行嚴格把關，冀望用最安全的圍離來保障消費者權益。對於台南晶英所發布的聲明稿，許多網友留言支持，表示「沒有人想要發生這種事，飯店的處理方式很積極很棒」、「晶英真的很認真在處理」、「真的是餐廳的典範，一般通常都是給你餐券補償，改天再去吃⋯不會退款的方式！！真的很不錯」。

【台南晶英酒店聲明稿】

茲就台南市政府衛生局今日（10/3）檢驗調查結果顯示，台南晶英酒店員工檢體出現腸炎弧菌陽性、食品環境檢體驗出腸弧菌與仙人掌桿菌陽性，引發參與宴席之賓客身體不適，在此台南晶英酒店由衷致上最深的歉意，面對工作人員與環境管理出現疏漏，引起食品衛生安全疑慮，台南晶英酒店負起全責，並將配合政府食安法之關調查。

為表達最大誠意，後續處理方式說明如下：

一、針對宴席之主家，飯店已在9/26皆進行全額退款。

二、身體出現不適之賓客，可透過電話、Email、官方社群私訊等方式聯飯店，提供醫療單據與診斷證明書，飯店將支付醫療費用。除了醫療費用，飯店另提供保險理賠認定精神撫慰金，以消彌賓客因身體不適造成日常生活不便之損失。

本次事件引發的食品安全爭議，台南晶英酒店再次鄭重地致上萬分歉意，除了謹慎引以為戒、深刻自省，重新檢視管理制度，積極加強廚房環境衛生整潔、落實人員健康自主管理，事發後已聘請具專業醫療背景的食安顧問進行嚴格把關，冀望用最安全的圍離來保障消費者權益，再次感謝大家。

台南晶英酒店於10月3日晚間發布致歉聲明。圖／擷取自Silks Place Tainan 台南晶英酒店
台南晶英酒店於10月3日晚間發布致歉聲明。圖／擷取自Silks Place Tainan 台南晶英酒店

晶英酒店 台南 衛生局 食安

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