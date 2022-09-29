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桃機取消入境PCR唾篩 戶外採檢區功成身退已於昨夜拆除

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
昨日晚間華航CI-762班機是最後一班接受入境唾液PCR採檢的航班，圖為該政策最後3名實施唾液採檢的旅客。記者黃仲明／攝影
昨日晚間華航CI-762班機是最後一班接受入境唾液PCR採檢的航班，圖為該政策最後3名實施唾液採檢的旅客。記者黃仲明／攝影

入境檢疫措施於今天（29日）實施第一階段鬆綁，桃園國際機場今天零時起取消入境唾液PCR檢測，昨日晚間完成最後一班華航CI-762班機旅客採檢後，隨即拆除戶外採檢區，實施794天的機場採檢措施正式功成身退，為邁向全面解封踏出一大步。新制上路首日，清晨4時至6時計有10航班入境。逾千名旅客先後於入境長廊完成健康憑證審查與領取四劑家用快篩後通關入境，搭乘防疫車輛、親友接送或自行駕車離開機場。

桃園國際機場公司總經理范孝倫表示，第一階段防疫措施鬆綁首日的疏運狀況非常順利，桃機公司配合指揮中心政策，上個月就已預先討論並進行各項準備作業，昨天最後一班入境旅客完成唾液採檢後，各單位工作人員連夜完成所有整備，調整動線增加設施，讓旅客的輸運動線分流更順暢。

范孝倫指出，10月13日實施「0+7」時就是回歸正常，桃機公司為了迎接解封，這兩年進行了20項工程，花費金額約新台幣51.2億元，務必以最佳狀態迎接旅客回流，桃機公司與場內各相關業者非常期待的國境開放措施，大家都已做好準備。

他也提到，由於「3+4」階段仍未開放旅客搭乘大眾運輸，且配合入境人數由現行每週5萬人次調增為6萬人次，機場公司於入境大廳規劃離場動線，包括搭乘防疫計程車或租賃車、親友接送、自行駕車、免費防疫巴士等，以分流動線引導，並增加乘車區，縮短旅客等候時間。

10月13日後，入境旅客可以搭乘大眾運輸工具離開機場，防疫車隊將回歸機場計程車排班，但仍兼具防疫任務，入境旅客若選擇搭乘機場計程車，將回歸到疫情前以跳錶方式計費，但現行機場防疫計程車司機補貼，則依據交通部規定維持到今年底。

范孝倫表示，為了迎接10月13日邊境管制措施第二階段的政策，桃機公司除了依照行政院長蘇貞昌的指示做好疏運，過去很多設施都會撤除，動線也回到疫情前的狀況。另外，在疫情期間，因為旅客人數減少而縮小的商業設施，桃機公司也會協調商店業者隨著國境解封逐步恢復原來的營運。

根據桃園機場每日航班運量人數預報資料顯示，最高峰落在15至22時，預計有3691人次，約佔全日入境人數60.7%。記者黃仲明／攝影
根據桃園機場每日航班運量人數預報資料顯示，最高峰落在15至22時，預計有3691人次，約佔全日入境人數60.7%。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場今天零時起取消入境唾液PCR檢測，昨日晚間完成最後一班華航CI-762班機旅客採檢後，隨即拆除戶外採檢區。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場今天零時起取消入境唾液PCR檢測，昨日晚間完成最後一班華航CI-762班機旅客採檢後，隨即拆除戶外採檢區。記者黃仲明／攝影
機場公司於入境大廳規劃離場動線，包括搭乘防疫計程車或租賃車、親友接送、自行駕車、免費防疫巴士等，以分流動線引導，並增加乘車區，縮短旅客等候時間。記者黃仲明／攝影
機場公司於入境大廳規劃離場動線，包括搭乘防疫計程車或租賃車、親友接送、自行駕車、免費防疫巴士等，以分流動線引導，並增加乘車區，縮短旅客等候時間。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場今天零時起取消入境唾液PCR檢測，昨日晚間完成最後一班華航CI-762班機旅客採檢後，隨即拆除戶外採檢區，今天凌晨3點19分將最後一個採檢隔間吊走。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場今天零時起取消入境唾液PCR檢測，昨日晚間完成最後一班華航CI-762班機旅客採檢後，隨即拆除戶外採檢區，今天凌晨3點19分將最後一個採檢隔間吊走。記者黃仲明／攝影
昨日晚間華航CI-762班機是最後一班接受入境唾液PCR採檢的航班，圖為該航班旅客入境時領取唾液採檢用品。記者黃仲明／攝影
昨日晚間華航CI-762班機是最後一班接受入境唾液PCR採檢的航班，圖為該航班旅客入境時領取唾液採檢用品。記者黃仲明／攝影
入境檢疫措施於今天實施第一階段鬆綁，入境旅客不再需要進行唾液PCR採檢，改發4劑快篩試劑。記者黃仲明／攝影
入境檢疫措施於今天實施第一階段鬆綁，入境旅客不再需要進行唾液PCR採檢，改發4劑快篩試劑。記者黃仲明／攝影

機場 防疫計程車

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