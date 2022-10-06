整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

2022漸漸進入尾聲，你想在哪迎接2023年的第一天？疫情悶了兩年多，若你已經看膩了101煙火，不妨趁著3天連假「衝一波」，出國享受異國風情，來個不同以往的跨年旅行。

近來，全球各國陸續放寬邊境限制，部分國家入境時已不需新冠篩檢、隔離或簽證，旅遊業者們也打鐵趁熱祭出優惠，你還在猶豫要飛哪裡嗎？

《聯合新聞網》列出跨年必去的5個國家，進行「機票價格大比拚」，讓你以最理想的價格，享受外國熱鬧的佳節氣氛。

動動手指頭，靠自己也能找出理想的便宜機票！俗話說「貨比三家不吃虧」，買機票也是同樣道理，千萬別因一時興奮火速下單，下訂之前務必多看看、多比較，想找到心儀的「甜甜價」絕非難事。

以下統整幾家實用的機票比價網，只要輸入往返地點及時間，就能一次網羅各家航空的機票資訊。

✿ Skyscanner

https://www.skyscanner.com.tw/

Skyscanner可說是最知名的機票比價網站，網站介面易懂、好操作，還可建立價格變動通知，隨時掌握即時票價。但由於使用人數較多，容易出現「看的到卻吃不到」的狀況。

Skyscanner是知名的機票比價網站。圖／取自Skyscanner官網

✿ FunTime機票比價

https://www.funtime.com.tw/oveticket/

FunTime是追求低價旅費的最佳選擇，網站介面可自行選擇傳統航空或廉航，民眾可依個人喜好篩選。

另外，FunTime的「低價日曆」可一覽整個月份的機票價格，非常適合時間彈性且追求低價機票的旅客，且網站還有追蹤價格的設定，避免您錯過優惠訊息。

FunTime的「低價日曆」功能，可一目了然當月機票價格。圖／取自FunTime機票比價官網

✿ Wego.tw

https://www.wego.tw/

Wego.tw是來自新加坡的公司，使用網站一鍵查詢可同時與trip.com的資訊做比較，且可自行勾選付款類型，購票方式更加多元。

查詢機票時，Wego.tw會提供目的地國家的防疫叮嚀，民眾可在購票前瀏覽相關規定。

Wego.tw官網提供防疫相關規定，可供旅客參考。圖／取自Wego.tw官網

假設現在就要買今（2022）年12月31日出國跨年機票，價格會是多少呢？《聯合新聞網》以Skyscanner為例實際示範，於2022年10月5日搜尋比價，分別找出2家傳統航空（華航、長榮）與2家廉航（虎航、酷航）飛往日本（東京成田國際機場）、南韓（仁川國際機場）、泰國（曼谷）、美國（紐約）及澳洲（雪梨）等5國的機票價格給讀者參考。

✿ 桃園國際機場→東京成田國際機場

✿ 桃園國際機場→南韓仁川國際機場

✿ 桃園國際機場→泰國曼谷

✿ 桃園國際機場→美國紐約

✿ 桃園國際機場→澳洲雪梨

另外，也要特別提醒讀者，由於機票價格較易浮動，所以請讀者一定也要實際動動手確認搜尋當下各航空的票價資訊喔！