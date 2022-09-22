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迎接0+7！ 華航10月起增班5成、長榮積極布局日、韓

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
隨著「0+7」政策可望上路，航空公司積極加密海外人氣航線。圖／Klook提供
隨著「0+7」政策可望上路，航空公司積極加密海外人氣航線。圖／Klook提供

旅遊產業歷經疫情衝擊多年，在政府預告邊境管理及開放將分為2階段實施，最快10月13日預計可望實施入境者免居檢「0+7」之後，也讓旅遊潮出現一絲曙光。「中華航空」表示，因應邊境管制放寬後的市場需求，客運全線增加航班佈局，10～12月規劃再增班5成。「長榮航空」則表示，自7月起已經陸續加密航班並恢復部份航點，以「東北亞航線」為例，將從9月的每週15～16班，調整成10月份每週25班。

隨著疫苗施打普及，以及各國防疫政策放寬，許多國家今年已經陸續調整旅遊政策，台灣的旅遊業者也不斷期盼政府公佈新政，並且積極準備後疫情時代的旅遊變化。華航指出，東北亞區域部份，自8月23日起已恢復桃園－北海道（札幌）航線，10月25日起再恢復桃園－沖繩（琉球）航線，提供每日1班載客服務。10月起東北亞航線將由現行每週30班增至超過每週100班，包括東京、大阪、福岡、名古屋、北海道札幌及韓國首爾仁川等航點都將增班。

此外，看好東南亞航線商務及旅遊市場，華航於9月2日起已恢復桃園－峇里島航線，並持續增加班次；12月1日起也將開航桃園－菲律賓宿霧航線，提供每週四班直飛服務。明年1月2日起再開航桃園－越南峴港、1月20日起開航桃園－泰國。10月起東南亞、香港航線也預告持續增班。

長程航線部分，華航也針對主要城市分階段增加航班，另外日前也預告與日本The Pokémon Company合作推出「皮卡丘彩繪機 CI」，積極爭取疫後東北亞、東南亞市場旅遊與商務客源。

針對政府新政，長榮航空表示，已自7月起陸續加密航班並恢復部分航點飛航服務，北美航線9月份飛航每週37～39班，10月份增至每週49班；東南亞航線9月份飛航每週51班、10月份增至每週71班，並恢復台北－峇里島航線；東北亞航線9月份飛航每週15～16班、10月份增至每週25班；歐洲航線9月份飛航每週15班、10月份增至每週20班，並將開闢「台北－米蘭」及「台北－慕尼黑」航線。10月整體載客航班已較6月成長近3倍。

長榮也指出，因應政府最新防疫規範，加上日本亦放寬入境管制，將配合主管機關邊境穩健解封，分階段逐步開放之規劃來增加航班，並積極布局國人最喜愛的東北亞航線，預計陸續恢復北海道、沖繩、羽田、金浦等航線。除了長榮、華航之外，多間外籍航空也積極調整未來布局。業者低調透露，疫情期間航空產業大受影響，現在盼望政策能盡快上路。

航線 華航 長榮航 開放邊境

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