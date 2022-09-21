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雲門重啟國際巡演 「太台太美」十三聲10月震撼美國

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
因疫情睽違兩年，雲門舞集10月將帶著鄭宗龍藝術總監經典舞作「十三聲(13 Tongues)」赴美國為期五週的巡迴演出。藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入「十三聲」。圖／雲門舞集提供 攝影／劉振祥
因疫情睽違兩年，雲門舞集10月將帶著鄭宗龍藝術總監經典舞作「十三聲(13 Tongues)」赴美國為期五週的巡迴演出。藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入「十三聲」。圖／雲門舞集提供 攝影／劉振祥

雲門舞集是台灣最具代表性的文化品牌之一，疫情前年年出國巡演。因疫情限制，雲門兩年未能出國巡演。雲門舞集藝術總監鄭宗龍今天宣布重啟國際巡演，十月將帶著舞作「十三聲(13 Tongues)」，赴美國華盛頓、芝加哥、休士頓、史丹佛、柏克萊、柯斯塔梅莎等六大城市，進行為期五周十場的巡演。在「十三聲」中，鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音和風景帶上國際舞台。

雲門此次巡演行程原訂在2020年秋季舉行，但因全球疫情爆發，延至此刻啟航， 10月1日於美國德州休士頓沃桑戲劇中心庫倫劇院登場，共計巡演六大城市。此次巡演是雲門在全球疫情稍緩後首度國際巡演，更是鄭宗龍接任雲門藝術總監後首度率團赴美，也重啟台美在後疫情時代的文化交流。鄭宗龍表示，過去兩年雲門的國際巡演規劃因疫情取消70場，終於等到疫情緩解的曙光，帶著「十三聲」從誕生的地方走上國際舞台，此次的巡演對雲門來說很重要，

文化部長李永得表示，在台美經濟、外交等交流揭非常密切的此刻，雲門赴美六大城市進行十場巡演，等於為台美之間注入「加上文化的力量」。他透露自己本打算跟團支持，但因九月底立法院要開議審預算作罷。

「十三聲」曾被舞評形容為「太台、太美、太狂、太爽」，曾巡迴法、英、德、瑞典及中國大陸等地演出共77場。疫情期間，文化部亦曾透過駐紐約辦事處台北文化中心，在芝加哥大劇院的網路平台播映「十三聲」創作溯源影片，並與美西表演藝術經紀人協會合辦線上講座，邀請鄭宗龍與史丹佛大學音樂廳行政總監交流疫情下的創作心得。

因疫情睽違兩年，雲門舞集10月將帶著鄭宗龍藝術總監經典舞作「十三聲(13 Tongues)」赴美國為期五週的巡迴演出。藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入「十三聲」。圖／雲門舞集提供 攝影／劉振祥
因疫情睽違兩年，雲門舞集10月將帶著鄭宗龍藝術總監經典舞作「十三聲(13 Tongues)」赴美國為期五週的巡迴演出。藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入「十三聲」。圖／雲門舞集提供 攝影／劉振祥
因疫情睽違兩年，雲門舞集10月將帶著鄭宗龍藝術總監經典舞作「十三聲(13 Tongues)」赴美國為期五週的巡迴演出。藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入「十三聲」。圖／雲門舞集提供 攝影／劉振祥
因疫情睽違兩年，雲門舞集10月將帶著鄭宗龍藝術總監經典舞作「十三聲(13 Tongues)」赴美國為期五週的巡迴演出。藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入「十三聲」。圖／雲門舞集提供 攝影／劉振祥
因疫情睽違兩年，雲門舞集10月將帶著鄭宗龍藝術總監經典舞作「十三聲(13 Tongues)」赴美國為期五週的巡迴演出。藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入「十三聲」。圖／雲門舞集提供 攝影／李佳曄
因疫情睽違兩年，雲門舞集10月將帶著鄭宗龍藝術總監經典舞作「十三聲(13 Tongues)」赴美國為期五週的巡迴演出。藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入「十三聲」。圖／雲門舞集提供 攝影／李佳曄
文化部長李永得(左二)、雲門舞集藝術總監鄭宗龍(右2)、國家兩廳院藝術總監劉怡汝（右1）及文化部文化交流司長桂業勤出席雲門舞集美國巡演行前記者會。圖／文化部提供
文化部長李永得(左二)、雲門舞集藝術總監鄭宗龍(右2)、國家兩廳院藝術總監劉怡汝（右1）及文化部文化交流司長桂業勤出席雲門舞集美國巡演行前記者會。圖／文化部提供

李永得 雲門舞集 鄭宗龍

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