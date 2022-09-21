雲門重啟國際巡演 「太台太美」十三聲10月震撼美國

雲門舞集是台灣最具代表性的文化品牌之一，疫情前年年出國巡演。因疫情限制，雲門兩年未能出國巡演。雲門舞集藝術總監鄭宗龍今天宣布重啟國際巡演，十月將帶著舞作「十三聲(13 Tongues)」，赴美國華盛頓、芝加哥、休士頓、史丹佛、柏克萊、柯斯塔梅莎等六大城市，進行為期五周十場的巡演。在「十三聲」中，鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音和風景帶上國際舞台。

雲門此次巡演行程原訂在2020年秋季舉行，但因全球疫情爆發，延至此刻啟航， 10月1日於美國德州休士頓沃桑戲劇中心庫倫劇院登場，共計巡演六大城市。此次巡演是雲門在全球疫情稍緩後首度國際巡演，更是鄭宗龍接任雲門藝術總監後首度率團赴美，也重啟台美在後疫情時代的文化交流。鄭宗龍表示，過去兩年雲門的國際巡演規劃因疫情取消70場，終於等到疫情緩解的曙光，帶著「十三聲」從誕生的地方走上國際舞台，此次的巡演對雲門來說很重要，

文化部長李永得表示，在台美經濟、外交等交流揭非常密切的此刻，雲門赴美六大城市進行十場巡演，等於為台美之間注入「加上文化的力量」。他透露自己本打算跟團支持，但因九月底立法院要開議審預算作罷。