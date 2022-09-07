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仙境西拉雅主題列車周日首發 9條專屬行程帶路
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處與台鐵環島之星共同合作的「仙境西拉雅主題列車」，9月12日將首發，自12日至25日除超值優惠9條專屬行程，平日出發每人再享1000元折扣與指定行程享升等專車，暢遊西拉雅道地人文風情、美食。
西拉雅風管處徐振能處長表示，本次特別結合環島之星，藉由讓旅客搭上台灣的火車，愛上西拉雅這片土地，特別以味蕾遊覽西拉雅開啟一種全新五感旅遊體驗，感受移動式療癒場域。
他說，車上更將提供超極仙特色餐盒、東山咖啡、龍眼花茶、龍鳳酥以及玉井酸甜好滋味的芒果乾，並邀請到嘉義中埔地方體驗教室專任老師，於周末時光透過自然染及輕黏土手作課程，一同於列車行駛中，創造出仙境西拉雅專屬美好。
徐振能說，超極仙特色餐盒特別與觀光圈業者卡多良食共同研發，且超豪氣地以套裝便當搭配入口即化的祖傳爌肉、梅嶺梅子、關子嶺香菇茶葉蛋和來自後壁精選好米，搭配玉井養生無負擔蕎麥粒，在雙層便當盒中，一次嘗盡西拉雅地方絕佳風味，同時車上特別提供打卡抽限量仙境西拉雅主題咖啡杯。
環島之星表示，本次配合仙境西拉雅，特別規畫9條專屬行程，且兩人成行，立刻出發，其中追星族最愛的影劇觀光景點：後壁俗女村(俗女養成記)、漁光島月牙灣(孤味及村里來了個暴走女外科)。
若喜愛追根訪古聽故事的旅客，則可選擇台灣首座化石博物館「左鎮化石園區」、烏山頭水庫、八田與一紀念園區；喜愛美食的遊客，特別安排的玉井芒果冰、三千院懷石料理、鳶町製菓工坊職人下午茶等，平日出發每人再享1000元折扣與指定行程享升等專車，詳細仙境西拉雅主題列車資訊，請見https://www.eztravel.com.tw/activity/siraya/tour/
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