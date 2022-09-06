新北人工濕地「飛龍在天」 一次飽覽多種蜻蜓來回巡弋

新北河濱是民眾休憩好去處，其中不少濕地更藏有豐富生態，像蜻蜓近期就占據大漢溪沿岸的新北人工濕地上空，民眾可把握季節轉變前管賞這群「小飛龍」。另外，華江橋下的大漢溪生態廊道導覽中心也可帶民眾了解濕地功能及故事，深度探索新北濕地。

蜻蜓在分類上屬於昆蟲綱的蜻蛉目，同屬蜻蛉目的昆蟲還有「豆娘」。蜻蜓頭部的形狀較接近圓球形、豆娘則為啞鈴形；蜻蜓停棲時翅膀左右平放、豆娘則於背上闔起；蜻蜓的體態較為粗壯、豆娘則較為纖細。

蜻蛉目的昆蟲一生有三個階段，分別為卵→稚蟲（幼期）→成蟲。蜻蛉目的稚蟲（幼期）稱為「水蠆」，住在水中並以鰓呼吸，經過一段時間的成長後，才會爬出水面羽化為成蟲，也就是大家看到的蜻蜓及豆娘，交配後的成蟲再產卵於水中，便完成生活史的循環，成語「蜻蜓點水」其實就是母性蜻蜓往水中產卵的行為。

新北高灘處分享，台灣的蜻蜓有百餘種，每個物種偏好的環境不盡相同，溪流、湖泊、池塘、水田等水域都可以見到他們的身影。由於新北人工濕地以靜態的水體為主要的水域環境，因此在這邊出現的褐基蜻蜓、綠胸晏蜓、粗鉤春蜓、彩裳蜻蜓等各類蜻蜓，都是偏好靜水域的物種。

由於蜻蜓大多具有領域性，通常會停棲於枯枝、草莖、水生植物等水邊較醒目的位置，或可能於水面來回巡弋，並會注意其他蜻蜓是否侵入領域，甚至會有打鬥、驅離等行為。近日正是蜻蜓最活躍的時節，民眾們若到新北人工濕地，可至水畔觀賞這群「小飛龍」。