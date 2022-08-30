米其林指南美食之都台南掛蛋 在地人喊好險：可以好好吃飯了

美食聖經《米其林指南》今（30）日公布2022年入選名單，而今年也是首度納入台南、高雄兩個縣市。不過，台南餐廳通通沒上榜，高雄也僅兩家摘下一星。名單揭曉後，網路上掀起激烈討論，不少網友紛紛分享自身看法。

一名網友在PTT上以「有沒有台南米其林占星嘉年華的卦？」為題發文，原PO表示今年是台南首度入選米其林評鑑城市，市政府不僅全力備戰宣傳，還辦了投票活動與市民共襄盛舉，結果米其林指南開獎後，台南全數掛蛋沒有半家得星，「米其林這麼不給台南市府面子還挺讓人驚訝的，這之間有沒有什麼八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友狠酸，「太粗糙」、「台南人自high」、「表示米其林不吃糖」、「台南參加的是甜點比賽」、「笑死，加糖料理南部人自己慢慢吃」、「糖加太多了」、「只適合小吃類的啦」、「評鑑員被甜死了」、「台南美食和世界美食還有差距」。 不少網友激烈討論「台南餐廳為何通通沒上榜」。 示意圖／聯合報系資料照片

另外，還有網友在PTT上以「台南沒有米其林星級餐廳的八卦？」為題發文，原PO提到米其林剛剛公布了台北、台中、台南、高雄的星級餐廳，「這次高雄新進了2間都是米其林一星，但是台南一間都沒有，有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友同樣持諷刺口吻表示，「吃錯間，沒吃到巷口那間」、「可能太甜，秘密客不喜歡」、「台南有二號砂糖，哪需要米其林？」、「食物加糖，我也是直接倒掉」、「評審：怎麼都這麼甜啊？」、「台南人會說他家巷口屌打」、「台南有貴的餐廳？」、「有星才意外吧」。

臉書「台南式」發文分享2022年米其林星級餐廳入選名單，並在貼文上寫道「掛個大鴨蛋！2022米其林星級餐廳台南無半間店家入選」。

貼文底下吸引大量回應，但不少在地人反而正面回應，「台南不用星星來打分數，就是名副其實的美食之都」、「這是值得驕傲的事」、「台南是很有骨氣之地，無需星星光芒哄抬道地的美味」、「台南好吃的不需要這些星不星的來貼標籤」、「身為台南人！我們的美食無需米其林的評價，我們的味蕾對美食評價比米其林還嚴格，這是身為台南人的驕傲」、「台南人表示鬆一口氣，每個台南人心中都有一份自己的米其林餐廳清單」。

最後，也有在地人直呼，「莫名有種鬆了一口氣的感覺，覺得身為台南人對於美食的推廣好矛盾，一方面自豪於家鄉口味，另一方面又很怕愛店有名了以後自己吃不到」、「台南人終於可以好好的吃飯了，謝謝米其林放過台南」、「沒有米奇林不是更好！在地人還要跟觀光客一起排隊真的好煩」、「台南人可以放鞭炮了，終於可以好好吃飯了」、「這樣很好啊！不用搞到一堆人來跟風排隊」。