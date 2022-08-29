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udn「邀你賞明月」狂送免費咖啡、月餅禮盒！

聯合新聞網／ 台北訊

圖片提供／聯合線上
圖片提供／聯合線上

又到了中秋團圓的時節了！即日起至9月2日，聯合新聞網也推出「咖啡我買單 邀你賞明月」活動邀您一起同樂，只要加入聯合新聞網LINE好友並至指定活動頁面登入會員，就有機會獲得免費「咖啡兌換序號」及超夯「哈根達斯月餅禮盒」讓您帶回家！

中秋節是華人文化中重要的傳統節慶，也是一年秋季的中期，所以稱爲「中秋」，傳統習俗的吃月餅、柚子也分別象徵「團聚美滿」以及「保佑」之意。在中秋佳節賞月的習俗，廣為流傳的說法是來自於「嫦娥奔月」的故事，傳說嫦娥為了保護丹藥不慎落入壞人手中，誤食之後升天奔月，剛好是在農歷八月十五日，後來后羿和百姓因為思念，而在這一天會用賞月、吃月餅來期盼嫦娥的歸來。今年聯合新聞網也特別準備哈根達斯冰淇淋月餅禮盒要與會員們一起分享，現在來參加活動就有機會獲得。

現在起至 9 / 2 日止，只要加入聯合新聞網LINE好友並參加「咖啡我買單 邀你賞明月」活動，就有機會獲得中秋雙重好禮。活動結束後將統一抽出幸運得獎者，讓您在中秋佳節有美食的陪伴，一起歡度熱鬧的中秋佳節，立即揪好友逗陣來參加吧！

活動步驟

1. 加入聯合新聞網LINE好友

2. 前往聊天頁面點選「咖啡我買單 邀你賞明月」活動頁面

3. 登入會員，參加活動，期待中獎！

中秋節 月餅 冰淇淋

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