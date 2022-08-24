新竹美食沙漠？沈慧虹跟風必比登推美食精選：麥當勞絕不在我的名單上

年度美食界盛事《米其林指南》必比登推介昨日名單出爐，全台共141間店家入選，同時今年也首次納入高雄、台南兩座城市，掀起新一波話題。民進黨新竹市長參選人沈慧虹也跟上這波熱潮，推薦「2022沈慧虹的新竹美食精選」，並笑稱「麥當勞絕對沒有在我的名單上！」。

沈慧虹在臉書表示，昨晚米其林必比登公佈了今年台灣的美食名單，其中新增了台南與高雄兩座城市。而新竹身為北台灣最早的城市，美食也是臥虎藏龍，她也向大家推薦「2022沈慧虹的新竹美食精選」，笑說「麥當勞絕對沒有在我的名單上！」。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹在臉書分享，自己的新竹美食精選。圖擷自 沈慧虹臉書

從名單中可見有7家美食上榜，分別是「延平大飯店」、「阿華什錦麵」、「南寮無名陽春麵」、「海屋咖啡廳」、「王記麵店」、「石家魚丸」、「艷麗Pondok Sunny」。

文章一出，網友們紛紛點頭，「新竹除了麥當勞外，還是很多美食的！」，也有許多網友分享自己的美食清單，「我去新竹必吃的是榮記客家湯圓的骨仔肉」、「公園黑麵」、「鴨肉許」、「柳家魯肉飯」、「竹蓮油飯」。