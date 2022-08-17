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台中石岡熱氣球嘉年華 8月25日土牛運動公園幸福升空

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
睽違已久的第二屆台中山城熱氣球嘉年華，將在本月25日至28日在石岡區土牛運動公園登場，活動規劃7場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、炫麗煙火和光雕噴火秀，白天、夜晚都精彩。圖／石岡區公所提供
睽違已久的第二屆台中山城熱氣球嘉年華，將在本月25日至28日在石岡區土牛運動公園登場，活動規劃7場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、炫麗煙火和光雕噴火秀，白天、夜晚都精彩。圖／石岡區公所提供

不必跑到台東！睽違已久的第二屆台中山城熱氣球嘉年華，將在本月25日至28日在石岡區土牛運動公園登場。活動規劃7場熱氣球繫留升空體驗，每日限量150位，還有音樂晚會、炫麗煙火和光雕噴火秀，白天、夜晚都精彩。

2020年台中山城首次舉辦熱氣球升空活動，吸引近10萬人次參訪，已成為台中市山城的特色活動，去年受疫情影響停辦一年，今年強勢回歸並擴大活動規模，連續四天共7場熱氣球展示及繫留時間，更加碼音樂晚會及煙火秀，活動精采可期。

石岡區長劉素幸表示，此次熱氣球繫留體驗是以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，從搭球至下球時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

體驗活動共規劃7場，上午場為8月26日至28日每日上午5時至7時30分；下午場則為8月25日至28日每日下午4時至6時30分。

劉素幸指出，除熱氣球升空體驗外，26日下午4時至6時結合逍遙音樂町，邀請到雙金歌王沈文程及在地團體帶來精彩表演；27日還有水資源宣導音樂晚會，邀請麋生、八三夭等歌手團體登台表演，結合夜間光雕噴火秀及600秒煙火秀，將璀璨閃耀大甲溪畔。

石岡區公所說明，8月25日中午起至8月28日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、交通大隊梅子分隊、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛，民眾自行開車可停在接駁站周邊停車場，再搭接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

石岡區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場，公車路線包括90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865公車，並在「下土牛」站牌下車，同樣沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。活動詳情請上石岡區公所臉書粉絲專頁

熱氣球嘉年華

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