鶯歌食器×星級餐廳！跨界質感聯名　餐桌變更美了

繼於2019年起以「陶瓷產地─鶯歌」作為計畫第一棒後，台灣設計研究院與經濟部工業局主導「T22設計振興地方產業計畫」，陸續又打造「都市農業產地─北投」、「石材產地─花蓮」等計畫，以設計思維與跨域協作角度切入近年的地方創生風潮。今年夏天，全新打造的「T22鶯歌」，將鶯歌陶瓷品牌，結合LONGTAIL、大三元酒樓、大腕燒肉等餐廳，推出3組聯名餐食氣品，並設計出聯名套餐，讓鶯歌食器搭配不同餐宴風格，呈現鶯歌陶瓷工藝的多元樣貌。

此次「星級餐廳聯名計畫」由飲食作家盧怡安擔任企劃顧問，其中「LONGTAIL」本身擅長運用台灣在地食材入饌，展現出異國風味。計畫中攜手「新旺集瓷」與「陶聚」，並由ADC STUDIO從設計思考與料裡搭配的視角出發，創作「Gaia 大地」與聯名套餐「Longtail Seasonal Experience」。

9道式料理的套餐，搭配高低錯落、深淺不一的器型；以亮點食器「藍鵲蛋」盛裝「蟹肉、酪梨、海膽、越南香菜」用蝶豆花將融入大量越南香菜的椰奶湯汁染成藍色，呼應器皿色彩與餐廳取名的發想意念。並且將「陶」與「瓷」不同質感所呈現的光滑色澤、金屬感或是特有線條感，呈現道道精彩的餐點；並且雙色陶深盤與主菜「帶骨羊肋排、孜然楓糖醬」搭配，讓晶亮楓糖醬與金黃蒜酥與雙色陶盤相互輝映。套餐預計9月底上市，每套3,280元。

老字號的「大三元酒樓」則攜手擅長呈現釉料質感與手繪藝術的「臺華窯」，以及擁有專業花紙印刷與圖騰貼花技術的「新太源」，並由設計師Kate Chung(鍾雅涵)整合彼此特性與技術，推出「團元」系列餐具及聯名套餐。套餐中以「鹿野雞金湯」、「秘制脆皮鵝」、「三元片皮鴨」等菜色發想趣味食器，包含保溫盅的金湯碗、鵝型的鴨鵝捲盤、波浪弧形的主菜深盤等食器。圓潤優雅、柔軟的曲線也呼應著團聚的圓滿。品牌也推出限量款「百鳥朝鳳聯名禮盒」。套餐採12道式，每套3,680元，9月起開賣。