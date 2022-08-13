影／龜山島攻頂401高地 賞牛奶海 看神龜擺尾

龜山島距宜蘭頭城烏石港約10公里，搭船30分鐘可抵達。自2000年8月1日正式對外開放觀光來，每年三月至十一月的開放時間，總是吸引不少民眾登島觀光，其中攀登「 401高地」挑戰1706個台階，登上龜山島最高點欣賞「牛奶海」及途中觀看「靈龜擺尾」更是熱門行程。

龜山島位於蘭陽平原東面太平洋上的一座火山島，因外型似「浮龜」而得名。在地形上可分為龜首、龜甲、龜尾等三部份，分屬不同的火山噴所形成，是一座由多個海底火山噴發所形成的島嶼。經熱螢光定年，發現過去7000年至少曾發生過四次火山活動，最近一次噴發是4000年前，為台灣現存的活火山之一，也是最年輕的一座火山島。

宜蘭受地形影響，從蘭陽平原最北端的三貂角至最南端的烏岩角，都能看到龜山島。在交通上無論是經由北迴鐵路、濱海公路或是北宜公路，都能看得到龜山島。讓遊子返鄉途中，不論是搭車、開車只要看到了龜山島，表示到宜蘭了。

宜蘭地區在建築物的設計上，在頭城正對龜山島的「蘭陽博物館」與「頭城星巴克遊艇門市」主視覺，兩者的「單面山」的外形設計酷像龜山島;而冬山河親水公園的設計的視覺的軸線，也將龜山島「引入」親水公園中。年初(2022)立委陳歐珀提出在龜山島蓋國際級飯店的構想，只求經濟發展忽視對環境資源的保護，惹怒了宜蘭人。可見龜山島在宜蘭人心中的地位，可說是蘭陽人的精神象徵與精神地標。

1977年國民政府將龜山島劃入火砲射擊試驗場的射擊區域，其龜首即為射擊主要目標。也因軍事需要而強制遷村，龜山島居民全部搬遷至頭城大溪。1988年解除戒嚴後，「龜山島觀光案」經宜蘭縣政府、頭城鎮公所等單位多年努力，行政院於1999年12月22日重新將龜山島半開放，於2000年8月1日正式對外開放觀光，納入東北角海岸國家風景區，定位為海上生態公園。

龜山島上最高點的「龜甲」海拔398公尺，為台灣離島的第二高山，僅次於蘭嶼紅頭山。海拔高度加上因軍事用途搭建3米觀景台(實際4米)，共高401公尺，稱為「401高地」，龜首山峰239公尺，但也不斷因地震及風化坍方而降低，而龜尾山峰則為141公尺。島上有兩個湖泊，分別為較小的龜首潭和較大的龜尾湖，另有溫泉、冷泉、海蝕洞、硫氣孔等景觀。特殊動植物生態及海洋資源相當豐富，也是台灣低海拔碩果僅存的原生林。

龜山島每年3月～11月才開放登島，為了保護島上的生態資源，每日的登島名額都是限量的，想要進入龜山島的旅客也一定要由專業解說員陪同。除了周三供學術單位申請登島外，其餘龜山島每天有4個場次，每個場次皆限量450人登島，限定時間內離島。另外，龜山島上熱門的401高地攻頂體驗，得攀爬1706台階才能抵達，更是每日限額100人。

欲攀登「401高地」的民眾，要塔乘八點開出的首班船前往龜山鳥。在導覽義志工的帶領，進入登山階梯步道，延途解說龜山的人文歷史與自然生態下，有節奏步上龜山島最高點。

龜山島上的原始生態景觀十分豐富，有全台灣分佈最北的毛柿、台灣蝙蝠體型最大的「台灣狐蝠」，還有特殊崖生植物及豐富的海洋生態，是一座自然教室，被定位為「海上生態公園」；再加上長年封島，更完整地保留了獨特的生態體系。攀登「401高地」的階梯步道便能穿越其中，登山時導覽人員特別提醒，不要離開階梯的範圍。因日據時期，日本人在龜山島設立「毒蛇研究中心」，戰敗回國後直接將毒蛇就地野放，而有不少毒蛇要小心留意。

攀登途中有幾處涼亭可供休息，一處涼亭旁便可欣賞完整的「龜尾」形狀，相當壯觀。爬上第1706階後，再登上3 公尺高的觀景台，就是龜山島的最高處「401高地」。一眼望向四周都是綠油油的一片，襯著圍藍色的海面與天空，美得令人窒息。

在觀景台而往龜首的方向望去，因深淺不一的植被，像似在龜首畫出一道一道的「髮絲」，如同長了「龜毛」，相當別誌緻。而龜首在周邊，淡藍、牛奶白交錯的漸層海面就是「牛奶海」。

牛奶海是因每天海底溫泉所噴出的高溫的硫磺泉與海水溶合，再隨海流的飄散開來，把深藍色的海面染成乳白與天空藍的漸層色相當夢幻。近年來更是划SUP立槳熱門打卡景點。乳白與天空藍的漸層色澤，會隨著海流的不同四處飄移和黑潮劃出一條潮界線。時會由島上延伸出一片乳白色、淡藍的色塊，或是漫開到半個龜山島的海岸線，印在深藍色的海面上非常的美。

「龜尾」地勢平坦是早先居民生活的區域，還有一龜尾湖，碼頭也在此處。而伸出海面的「龜尾」是由大小不一圓潤的礫石堆積而成的細長沙嘴，礫石隨著季節、海流漂動，跟著南北飄移「擺動」。在夏季時，龜尾筆直一線，秋季開始東北季風慢慢增強朝南彎，冬季時會彎向南側，待春季東北季風減弱，又緩緩朝北飄移恢復到筆直，也會因颱風來襲斷成好幾段，有了「靈龜擺尾」的特殊地景。

因氣候影響，高度較低的積雨雲時而盤據在龜山島上，遠看彷彿戴了頂帽子被稱為「神龜戴帽」與其他七景為「龜山朝日」、「靈龜擺尾」、「龜島磺煙」、「龜卵傳奇」、「眼鏡洞」、「龜岩巉壁」與「海底溫泉」並稱「龜島八景」。

「八景」中「龜山朝日」、「神龜戴帽」和「龜島磺煙」屬於天氣景觀，平時較不容易看見，另外五個因火山作用和海浪侵蝕的自然景觀，一年四季都看得到，但「眼鏡洞」因地震坍方洞口部分被遮蔽，少了較完整「眼鏡」的景觀。乘船繞島的行程不可少 ，可能會巧遇鯨豚，也另可搭配賞鯨的活動，豐富龜山島的觀光行程。