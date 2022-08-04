最速高鐵聯手經典林鐵 獨家秘境曝光

台灣高鐵公司與林務局攜手推出高鐵假期「高鐵x阿里山林鐵之旅」，於8月11日起至10月27日期間，每周四出發。

民眾有一日行、二日行等兩種產品可選擇，將安排阿里山林業鐵路特色列車載著旅客往返嘉義車站及奮起湖車站，期間停靠靠竹崎車站、「秘境」第三觀景台以及樟腦寮車站。讓旅客除了欣賞台灣山林之美，也會對阿里山森林鐵道穿梭林間、從平地克服萬難爬上高海拔山林的高難度工法感到讚嘆不已。

林務局說，本列車自嘉義車站出發，沿途僅停靠竹崎車站、奮起湖車站、樟腦寮車站等特色站點，特別加碼停靠第三觀景台秘境，帶領旅客欣賞最美蒂芬妮藍竹崎車站，體驗阿里山火車以螺旋方式繞山爬升，於第三觀景台俯瞰嘉南平原，漫遊奮起湖老街品嘗在地美食；回程時列車停靠樟腦寮車站體驗之字型「倒退嚕」進站的特殊工法，倘若天氣良好，更有機會欣賞列車繞行獨立山迴旋的特殊景致。

竹崎車站於民國43年興建完成，是林業鐵路登山起點，車站主體以阿里山檜木為木構架，牆面使用傳統建築工法「編竹夾泥牆」之構法，富含建築特色，竹崎車站於去年經過林鐵及文資處整修後，以原材料、原工法進行整修，呈現嶄新風貌。

第三觀景台則是座落海拔約743公尺，非定期列車停靠站點，僅有主題列車或專開列車才會停靠，為林鐵沿線相當特殊的秘境。當地視野開闊，可俯瞰嘉南平原美景。

樟腦寮車站因當時出產樟腦樹及樟腦油而得名，日治時期曾經是台灣樟腦重要輸出地點，如今僅剩下鐵道旁一排樟樹供遊客回味台灣樟腦王國的盛況。樟腦寮站的另一特色為折返式車站設計，火車在此必須向左方軌道後退，進入車站，是國內少數可見的鐵道工法。

為了克服火車登山的困境，登山鐵路以螺旋型路線鋪設，讓列車繞圈使海拔高度獲得提升，阿里山林業鐵路經過樟腦寮後就進入獨立山螺旋路段，火車會不斷穿越隧道繞行獨立山，途中可以3度在不同高度看見樟腦寮站，是旅行途中的一大樂趣。

奮起湖站海拔1403公尺，為林鐵重要中間站、也是林鐵特色列車的終點，旅客抵達奮起湖站後可以逛逛老街、品嘗美食，並搭乘林鐵列車返回嘉義，當地因三面環山狀似畚箕狀盆地，而後取其諧音才改名為奮起湖。當地老街、便當和四方竹為重要特色，如今更發展出細膩的物產風貌；早年上山、下山火車抵達此站正好接近中午時分，旅客因肚子餓需要用餐，因此奮起湖便當名聞遐邇。

想在嘉義多留一天的旅客，則可選擇二日精緻遊產品，第一天阿里山行程後入住嘉義智選假日酒店。第二天走訪嘉義故宮南院、昭和十八J18嘉義市史蹟資料館、嘉義樹木園等地，再帶您品嚐美味的在地小吃：桃城豆花、阿宏師火雞肉飯。