快訊

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／夏季神秘香甜果物「翠妞」美濃瓜上市 1株1果連皮吃

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
太保農會總幹事黃麗貞（左）上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影
太保農會總幹事黃麗貞（左）上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影

嘉義縣農產水果繼「極光」哈密瓜上市，供不應求，太保市農會及台南區農改場輔導蔬果產銷班第22班，以溫室栽培管理農友種苗公司的美濃瓜新品種「翠妞」，5至9月生產期，果皮果肉翠綠色，甜度14至16度，瓜皮薄多汁，整顆帶皮吃，果肉脆又甜，每顆平均重600公克，產地價150元。

太保農會總幹事黃麗貞上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物，6年級生呂顏杉，原在台北從事廣告業，2019年帶妻子返鄉務農，堅持新鮮嚴選理念，栽種1.2分地溫室翠妞，共2800株，炎夏酷熱天氣，在溫室內作業，攝氏30度以上，最高40度，全身汗流浹背，整天衣衫溼的，相當辛苦。

今天開始採收，翠妞突破關鍵技術，良果率大幅提高，果實梨形、綠皮、光面，果重約600公克，呂顏杉說，他施用有機肥料，採友善無毒栽培管理，一株吊瓜只留一果，感謝農會輔導，以產銷履歷行銷，栽培期平均2個月。

產銷班長張國才說，目前70名農友共栽種40公頃翠妞，5至9月產期，與冬天小番茄輪種管理，果菜市場拍賣價每斤300元，果農採宅配、果菜市場共同運銷，計畫行銷超市、賣場、電視購物。

「翠妞是夏季神秘果物，整顆帶皮可吃！」黃麗貞說，青農用心管理，溫室「翠妞」美濃瓜，有哈密瓜香氣，甜度14至16度，瓜皮薄多汁帶皮吃，中元普度將近，太保農會溫室果物禮盒拜拜供品最誠心，搭配農會有機米「家庭號」9折優惠，拜拜最速配，歡迎訂購「溫室果物及有機米」，上農會官網或洽電訂購專線：（05）3711101轉125。

太保農會總幹事黃麗貞（中）上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影
太保農會總幹事黃麗貞（中）上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影
太保農會總幹事黃麗貞（左）上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影
太保農會總幹事黃麗貞（左）上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影
太保農會總幹事黃麗貞（中）上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影
太保農會總幹事黃麗貞（中）上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影
太保農會總幹事黃麗貞上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影
太保農會總幹事黃麗貞上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影
太保農會總幹事黃麗貞（左）上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影
太保農會總幹事黃麗貞（左）上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物。記者魯永明／攝影

農會 青農 美濃

延伸閱讀

一期稻收購 台中大安優質產銷履歷安泉米農民配合契作

清爽氣泡加上哈密瓜果香 激旨哈密瓜沙瓦季節限定登場

「幸福嘉義米」抗稻熱病 5公頃契作是否擴大？市農會再評估

影／台南下營農會慶創會百年 陳吉仲宣示力挺下個百年

相關新聞

台鐵8月起恢復全部列車行駛 加碼增開5列次新自強號

因疫情影響，台鐵局乘務人員確診及居家隔離人數逐漸減少，台鐵宣布8月1日起恢復全部列車行駛，不過原莒光號82次及81次團體...

社子上午已38.3度 氣象局：台北、花蓮注意極端高溫

中央氣象局今天上午11時44分針對多個縣市發布高溫資訊，中午前後台北市地區、花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的...

山友注意 大雪山林道這2時段管制通行

炎炎夏日，許多民眾到山區健行、避暑。東勢林管處有鑑於夏季日夜溫差大、午後雷雨影響，將於明天、26日至28日，大雪山林道3...

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享三點「和疫情前不同之處」

隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，許多國家都走向共存政策，甚至觀光業也日漸開放。一名網友在網路上分享日本「三點和疫情前的不同之處」，而貼文曝光後也掀起討論。

適度飲酒也有害 研究：一週三杯啤酒恐致腦損傷

酒精絕不是健康食品，但最近愈來愈多研究幫適度飲酒找有力證據，認為專家建議標準內適度飲酒，可能降低多種疾病風險。然而飲酒可能不利認知能力發展，一項大型觀察性研究發現，每週只要喝三罐啤酒，大腦積累的鐵標誌物增加，可能導致認知能力下降。

類熱浪來襲慎防熱傷害 體感溫度上看43度

氣象專家吳德榮預估今天至下周二天氣晴朗酷熱，將出現極端高溫，可稱類熱浪。中央氣象局說，今、明兩天全台受太平洋高壓影響，各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。