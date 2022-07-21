影／夏季神秘香甜果物「翠妞」美濃瓜上市 1株1果連皮吃

嘉義縣農產水果繼「極光」哈密瓜上市，供不應求，太保市農會及台南區農改場輔導蔬果產銷班第22班，以溫室栽培管理農友種苗公司的美濃瓜新品種「翠妞」，5至9月生產期，果皮果肉翠綠色，甜度14至16度，瓜皮薄多汁，整顆帶皮吃，果肉脆又甜，每顆平均重600公克，產地價150元。

太保農會總幹事黃麗貞上午到梅埔里返鄉青農呂顏杉的果園，宣傳「翠妞」果物，6年級生呂顏杉，原在台北從事廣告業，2019年帶妻子返鄉務農，堅持新鮮嚴選理念，栽種1.2分地溫室翠妞，共2800株，炎夏酷熱天氣，在溫室內作業，攝氏30度以上，最高40度，全身汗流浹背，整天衣衫溼的，相當辛苦。

今天開始採收，翠妞突破關鍵技術，良果率大幅提高，果實梨形、綠皮、光面，果重約600公克，呂顏杉說，他施用有機肥料，採友善無毒栽培管理，一株吊瓜只留一果，感謝農會輔導，以產銷履歷行銷，栽培期平均2個月。

產銷班長張國才說，目前70名農友共栽種40公頃翠妞，5至9月產期，與冬天小番茄輪種管理，果菜市場拍賣價每斤300元，果農採宅配、果菜市場共同運銷，計畫行銷超市、賣場、電視購物。