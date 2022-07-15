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泰越捷台北曼谷線8月16日首航 開航優惠價2399元起

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
泰國越捷航空公司今日宣布將自8月16日推出台北（桃園）到曼谷（素萬那普）的全新國際航線。圖／泰越捷航空提供
泰國越捷航空公司今日宣布將自8月16日推出台北（桃園）到曼谷（素萬那普）的全新國際航線。圖／泰越捷航空提供

隨著跨國旅遊市場逐漸復甦，泰國越捷航空公司今日宣布將自8月16日推出台北（桃園）到曼谷（素萬那普）的全新國際航線，初期台北至曼谷每周提供3班（周二、四、六）飛航，飛行時間約為3小時45分鐘。

為慶祝新航線開航，泰越捷航空推出2399元起的優惠票價，7月20日起開放訂購，且包括機場稅和燃油附加費等，是民眾前往泰國的全新選擇。

泰越捷航空說，目前完整接種疫苗的乘客入境泰國時不再需要在進入該國之前擁有新冠肺炎陰性檢測證明，也不再需要在抵達時進行隔離。乘客也無需在出發前申請泰國通行證。

泰越捷航空台北曼谷航線為每周二、四、六飛航，VZ562航班09:55自曼谷起飛，14:40抵達台北；VZ563航班15:40自台北起飛，18:25抵達曼谷。

並配合新航線開航推出特別豪華票價，起價為台幣2399元，包含7公斤的隨身行李和20公斤的托運行李、免費選座、優先登機和無限次免費更改航班的靈活性，特惠活動於7月20日至27日開放預訂，旅行期間為今年8月16日至明年3月25日。

泰越捷航空在泰國國內擁有14條泰國國內航線，包括曼谷、清邁、清萊、普吉等，方便旅客深入泰國各城市旅遊；泰越捷航空的國際航線包括台灣、日本福岡、印度西北第一大城亞美達巴德、新加坡及越南峴港、胡志明等主要城市，對於想一次旅遊多個亞洲城市的旅客也相當方便。

泰越捷航空國際航班飛往越南、台灣、日本、印度及新加坡等地。圖／泰越捷航空提供
泰越捷航空國際航班飛往越南、台灣、日本、印度及新加坡等地。圖／泰越捷航空提供
泰越捷航空國內航線多元，方便民眾從曼谷轉乘前往旅遊。圖／泰越捷航空提供
泰越捷航空國內航線多元，方便民眾從曼谷轉乘前往旅遊。圖／泰越捷航空提供

泰國 航線 曼谷

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