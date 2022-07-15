A5和牛、活龍蝦上桌！無菜單鐵板燒「明水然．樂」14道餐只要1600

明水然•樂採無菜單式設計，提供14道式套餐料理。 圖／樂多多 提供

隨著後疫情時代到來，民眾紛紛重返餐廳用餐。而餐廳所營造的氛圍、主廚在現場展露的廚藝，也正是無法外帶回家的諸多細節。樂多多集團旗下的「明水然．樂」，主打精緻化無菜單日式鐵板燒，讓民眾能夠近距離欣賞主廚將日本A5和牛、活體龍蝦、現流海鮮等精選食材，化身成為一道道佳餚的美妙歷程，享受鐵板料理的無限可能。

不同於一般鐵板燒餐廳的固定式菜色，明水然•樂以無菜單料理的型態，讓主廚依照當日食材狀態配餐，每組套餐採14道式設計，從前菜到飯後甜點，帶給賓客大大的滿足感。主打的日本A5和牛，藉由高溫鐵板的香煎，讓肉質呈現外酥內嫩、油脂豐沛的絕佳口感，完整呈現A5和牛清甜鮮嫩的高雅美味。隨著當日部位或產地的不同，也能帶來細緻的風味變化。

明水然•樂選用青龍、水姑娘等品種活龍蝦，設計「生猛龍蝦三吃」的精緻菜色。 圖／樂多多 提供

另外主廚也捨棄坊間常用的波士頓龍蝦，改選用肉質更為鮮彈緊實的青龍、水姑娘等品種的活龍蝦，並且透過「生猛龍蝦三味」的手法烹調、完整呈現整尾活龍蝦。鮮味濃郁的蝦膏，化身成為「龍蝦膏松露蒸蛋佐魚子醬」，讓多種珍味的香氣在口中交織成奢華享受；另外蝦身則作為「活龍蝦佐鮮刨烏魚子」，還有蝦頭熬煮的「龍蝦頭味噌湯」，各有不同的美味之處。

透過主廚巧手與精準溫度掌控，品嚐得到日本A5和牛酥內嫩的鮮美滋味。 圖／樂多多 提供

除此之外，在套餐中，還有機會品嚐到美日對決和牛堡、海鮮可樂餅、野生現流海魚等不同的創意鐵板料理，端看主廚依照當日食材的搭配變化，為賓客創造無比驚喜，全套每人1,600元。針對不吃牛肉、或想換換口味的民眾，亦可改以桂丁雞呈現。透過主廚的精湛手藝與搭配，還有日本進口食器與優雅的用餐氛圍，明水然•樂已成為許多情侶約會、商務聚餐的不二選擇，隨著七夕情人節、父親節等節慶即將到來，也勢必成為饕客們搶先預定的最佳聚餐首選！