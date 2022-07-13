台鐵TR-PASS三日券8月起享優惠 四人出遊可折1000元

因新冠疫情趨緩，台鐵今日宣布，為振興鐵道觀光旅遊，台鐵局TR-PASS三日券自8月1日至12月31日(以購票日認定)購票享票價優惠，TR-PASS三日券一般版全票原價1800元，優惠價為1500元；優待票(孩童、敬老、愛心)900元，再優惠為800元。TR-PASS三日券四人同行版原價4200元，優惠價為3200元。

台鐵局TR-PASS可搭乘台鐵各級車種，包括自強、莒光、復興、區間車等，基本上等同於搭車搭到飽；但若打算搭乘太魯閣列車、普悠瑪列車、EMU3000型新自強號，則要先到窗口畫座再乘車。

台鐵也說明因疫情趨緩，台鐵局乘務人員確診及居家隔離人數逐漸減少，考量近來國民旅遊需求增加，台鐵局今日宣布自7月22日起恢復假日自強號11列次，未來將視疫情狀況持續滾動調整恢復班次。相關復駛列車車次、時刻表可參閱台鐵網站，及各車站公告。