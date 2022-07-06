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台中人搭火車的回憶！30年「麥當勞台中中正店」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
位於台中火車站前商圈的「麥當勞台中中正店」，即將於7月10日停止營業
位於台中火車站前商圈的「麥當勞台中中正店」，即將於7月10日停止營業

又一間充滿回憶的麥當勞結束營業！位於台中火車站前商圈的「麥當勞台中中正店」，即將於7月10日停止營業，結束長達30年的歲月。隨著消息一出，也令在地人十分不捨。

麥當勞台中中正店創立於1992年，乃是台中火車站商圈的代表性地標之一，儘管空間不大，但是憑藉著優異的地理位置，仍然陪伴許多人度過歡樂的餐飲時光，更是許多遊子搭乘火車時的良伴。不過店內近期發布公告，表示將於7月10日20:00結束營業。

除了台中中正店外，陪伴基隆人34年，被暱稱為「大麥」的麥當勞基隆愛三店，也於今年5月29日結束營業，吸引許多民眾到場陪伴最後的營業時光。另外在5月29日當天，還有經營10年的「中和連城店」，以及經營31年的「台中復興店」也同步劃下句點。

麥當勞 中火 火車站

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