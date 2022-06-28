快訊

獨／林佳龍動作多 親綠人士曝「挺陳時中派」：心情有點急了

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國旅補助溫泉標章爭取列入 全台19溫泉區泡湯也可優惠

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中華民國溫泉觀光協會爭取溫泉標章列入國旅補助，暑假起泡湯也享補助。圖／南投縣政府提供
中華民國溫泉觀光協會爭取溫泉標章列入國旅補助，暑假起泡湯也享補助。圖／南投縣政府提供

國內Omicron疫情嚴重，衝擊觀光產業發展，交通部觀光局「國旅振興計畫」預計7月15日上路。中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田也爭取將溫泉標章列入補助，獲得交通部長王國材支持，希望帶動全台19個溫泉區整體發展。

「國旅振興計畫」自由行遊客入住合法旅宿業可享有每晚、每人、每房住宿折抵800元的補助，另外入住具有環保標章的旅館、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿，或是打滿3劑疫苗、都可再加碼500元補助，最多可折抵1300元。

李吉田表示，補助起跑期間為夏季，夏季泡溫泉的遊客少，也是溫泉產業的淡季，但觀光局若沒有將溫泉標章旅宿列入加碼範圍，將對溫泉產業雙重打擊。

李吉田向觀光局長張錫聰反映，將溫泉標章旅宿列入加碼行列，獲得交通部長王國材支持，相信對溫泉產業會有相當大的正面效益。

李吉田表示，夏天炎熱濕氣重，容易造成身體不適。泡溫泉可以讓身體流汗，將廢氣、濕氣排出，也可促進體內代謝，「春日洗浴，昇陽固脫；夏日浴泉，暑溫可袪；秋日泡泉，肺潤腸蠕；冬日洗池，丹田溫灼」所以一年四季都非常適合泡湯。

溫泉觀光協會表示，國旅補助從7月15日開始，民眾可以走出戶外，親近大自然，享受台灣獨特溫泉資源，且國旅振興補助每人1300元，可以充分體驗台灣溫泉特色及美食，夏日來趟養生泡湯之旅，紓壓放鬆還可強化免疫力。

溫泉 交通部長 國旅補助

延伸閱讀

政院核定遊艇泊區發展計畫 5.51億預算推遊艇觀光

金門大橋蓋好下一步是金廈大橋？ 王國材這樣回

王國材視察金門大橋 目標9月完工、10月中旬通車

向騎士喊話 王國材：交通部一直很重視機車族的路權

相關新聞

影／最後一班摺疊門莒光號開出 鐵道迷擠滿送別：好懷念

台鐵局配合新車投入營運，自明日起進行時刻調整，本次改點後將全數淘汰摺疊門莒光號，最後一班固定班表營運莒光號521次列車，...

政院核定遊艇泊區發展計畫 5.51億預算推遊艇觀光

政院昨核定交通部提報的「遊艇泊區整體發展計畫」，總經費約5.51億元，將由港務公司以民間投資方式推動商港泊區建設營運，預...

影／奇萊北峰標示牌被拔惹眾怒 太管處與熱心志工修好了

海拔標高3607公尺的台灣百岳之一奇萊北峰，原先固定在三角點旁的標示牌遭人硬生生拔起，連日來引發眾怒。太管處人員今早與保...

影／台鐵全新時刻表走文青風 即日起開放索取

配合新採購城際列車及區間車投入營運，台鐵局將於明日起調整列車時刻，並印製冊本式時刻表10萬本，即日起在台鐵各大車站提供旅...

下午要注意！台南市慎防雷雨 11縣市大雨特報

最近幾天皆是上午炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態，中央氣象局今日14時42分發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分，台南...

國旅補助溫泉標章爭取列入 全台19溫泉區泡湯也可優惠

國內Omicron疫情嚴重，衝擊觀光產業發展，交通部觀光局「國旅振興計畫」預計7月15日上路。中華民國溫泉觀光協會理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。