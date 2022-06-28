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國旅補助溫泉標章爭取列入 全台19溫泉區泡湯也可優惠
國內Omicron疫情嚴重，衝擊觀光產業發展，交通部觀光局「國旅振興計畫」預計7月15日上路。中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田也爭取將溫泉標章列入補助，獲得交通部長王國材支持，希望帶動全台19個溫泉區整體發展。
「國旅振興計畫」自由行遊客入住合法旅宿業可享有每晚、每人、每房住宿折抵800元的補助，另外入住具有環保標章的旅館、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿，或是打滿3劑疫苗、都可再加碼500元補助，最多可折抵1300元。
李吉田表示，補助起跑期間為夏季，夏季泡溫泉的遊客少，也是溫泉產業的淡季，但觀光局若沒有將溫泉標章旅宿列入加碼範圍，將對溫泉產業雙重打擊。
李吉田向觀光局長張錫聰反映，將溫泉標章旅宿列入加碼行列，獲得交通部長王國材支持，相信對溫泉產業會有相當大的正面效益。
李吉田表示，夏天炎熱濕氣重，容易造成身體不適。泡溫泉可以讓身體流汗，將廢氣、濕氣排出，也可促進體內代謝，「春日洗浴，昇陽固脫；夏日浴泉，暑溫可袪；秋日泡泉，肺潤腸蠕；冬日洗池，丹田溫灼」所以一年四季都非常適合泡湯。
溫泉觀光協會表示，國旅補助從7月15日開始，民眾可以走出戶外，親近大自然，享受台灣獨特溫泉資源，且國旅振興補助每人1300元，可以充分體驗台灣溫泉特色及美食，夏日來趟養生泡湯之旅，紓壓放鬆還可強化免疫力。
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