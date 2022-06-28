影／最後一班摺疊門莒光號開出 鐵道迷擠滿送別：好懷念

台鐵局配合新車投入營運，自明日起進行時刻調整，本次改點後將全數淘汰摺疊門莒光號，最後一班固定班表營運莒光號521次列車，今天下午準點3時38分，七堵發車到新左營，加掛復刻頭牌以及客廳車，供旅客參觀。七堵站擠滿鐵道迷，依依不捨送別。

「摺疊門很好玩，很懷念，小時候都是搭這種車」一名鐵道迷說。還有一名鐵道迷表示，聽到要退役很懷念，特別自製看板來懷念。七堵站今天下午擠滿送別人潮，有鐵道迷也有一般民眾，有不少是特別來搭最後一次。

521車次的車長說，今天的車是七堵到新左營，這種車有3、40年了，這麼久了大家都有感情，很令人懷念，也希望最後一趟能平平安安。

台鐵局長杜微今天到七堵機務段視察改點整備，並檢視定期班表最後一班折疊門莒光號編組。他說，今天開行521次末班折疊門莒光號，象徵台鐵邁向另一個全新時代。

今天下午2點多七堵站就開始聚集人潮，分列在月台兩側等著最後一班521車次，火車緩緩進站大家相機拍不停，很多人到摺疊門拍照，「這就是最老的記憶，以後沒有了，改電動了」。

台鐵局在521車次的車頭及車尾將懸掛莒光號復刻頭牌以茲紀念，車尾附掛客廳車提供該班次旅客參觀，並可於車上蓋紀念戳章，客廳車設有瞭望台，大家都很不捨。