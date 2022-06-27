辦簽證到入境PCR 「韓國旅遊懶人包」一次搞清楚
在韓國入境政策鬆綁，以及返台後隔離天數縮減為「3＋4」之後，連帶刺激越來越多的民眾想要安排一趟韓國之旅。但是，不同於疫情前「說走就走」的免簽政策，目前入境韓國仍需至「駐台北韓國代表部」辦理簽證，另外民眾可預先辦理「檢疫資訊預填系統 (Q-Code)」，加速入境流程。
有意前往韓國的民眾，目前需至位於台北市信義區國貿大樓的「駐台北韓國代表部」免費申辦短期旅遊簽證，最多可停留3個月。申辦前，需先至網站提前預約時段（https://consul.mofa.go.kr/en/main.do），待預約成功後，再於指定時段至駐台北韓國代表部辦理。當日需備妥「簽證申請書（可於駐台北韓國代表部官網下載）、2吋證件照、護照正本及基本資料頁影印本、身份證正本及影本、旅遊行程計畫、存款餘額10萬元以上證明書」等資料。收件後需等10個工作天，即可領取簽證。
根據韓國公告，自6月8日起，不論是否接種疫苗，凡於入境前48小時及入境後3天內進行的PCR檢測結果為陰性者，入境皆可「免隔離」。因此赴韓民眾可於出發日前48小時進行PCR檢測（出發前24小時於醫院快篩亦可適用），並取得英文或韓文的陰性證明。取得後，可再線上填寫「檢疫資訊預填系統 (Q-Code)」（https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/），屆時加速入境通關效率。
另外仁川機場第1、第2航廈均提供有入境PCR檢測，旅客可預先至網站預約時段（https://safe2gopass.com/），價格為80,000韓元（約新台幣2,000元）。待民眾班機落地仁川機場後，即可先至檢疫櫃台出示Q-Code系統核發的QR Code，再進行出入境審查，而後再於機場內的COVID-19檢查中心進行PCR檢測。民眾亦可至政府指定檢疫所進行PCR檢查。
另外，旅客確定PCR結果為陰性前，建議暫時不要外出。若是停留超過1星期者，也建議在第6或7天時，自行以快篩檢測。若是入境PCR檢測為陽性者，則需於本人居住地點進行居家隔離與治療7日。持PCR陰性證明者，則可自由於韓國旅行，但仍需遵守當地防疫相關規定。
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