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影／衝墾丁！南下車流多 今午4點後北返高峰機動疏導

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣政府在墾丁大灣舉辦2022南國生活節，吸引不少遊客前往。圖／屏東縣府提供
屏東縣政府在墾丁大灣舉辦2022南國生活節，吸引不少遊客前往。圖／屏東縣府提供

真的封不住！疫情趨緩，全台景區昨天都出現旅遊潮，屏東縣枋寮警分局統計，25日上午10點，台1線水底寮路段車流高峰達到每小時2700餘輛，比起以往周休二日每小時車潮最高峰約多出200輛次。預估今天下午4點起會出現北返高峰，屆時將視車流狀況執行號控，疏導台1線車流。

屏東縣政府這周末在墾丁大灣舉辦2022南國生活節，吸引不少遊客前往。為免群聚不利防疫，恆春警分局昨天下午5點30分起，也在台26線墾丁大街牌樓至墾丁青年活動中心路段，實施雙向管制。車輛改道行駛側邊替代道路大灣路，墾丁大街畫為行人徒步區，以增加社交距離，直到晚上9點50分人潮減少才撤除管制。

暑假前最後一個周末假日，因疫情緩和，有不少民眾提前放暑假。警方估算，昨天南下車流確實比以往假日多，甚至直追端午連假。預估今天下午4點後會出現一波北返車潮高峰，屆時將視車流狀況派員警執行號控，疏導車流。呼籲駕駛勿違規行駛機慢車道及違規停車，以免影響後方車流。

屏東縣政府 墾丁 疫情

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