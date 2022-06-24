快訊

行人急躲避！北市中正區睽違9年下冰雹 氣溫驟降10度

宛如颱風過境！外送員記錄「北市驚險路況」 網友驚：雨大得誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市暴雨狂襲，外送員分享即時路況。圖／截圖自外送員的奇聞怪事
台北市暴雨狂襲，外送員分享即時路況。圖／截圖自外送員的奇聞怪事

狂風暴雨宛如颱風天！中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，全台多地都受影響。台北市下午下起暴雨，陸續傳出路樹傾倒、砸毀汽車的消息，一名外送員也分享北市當時的「慘況」，只見暴雨轟炸、狂風猛吹，宛如颱風天一般，路況相當驚險。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享台北市路況，只見原PO正在一路口停等紅燈，但路況相當危急，不僅雨勢猛烈，還刮起強風，一旁路樹落葉紛飛，還有疑似芒果的水果掉落地面，宛如颱風過境一般。畫面可見，一旁的機車騎士也使盡力氣站好腳步，好不容易才穩住機車車身，狂風暴雨不僅視線不清，機車騎士更要注意行車安全。

畫面一出立刻掀起討論，網友紛紛留言表示，「這雨大到誇張欸」、「風雨交加！連停等紅燈都快被吹走吧，還有東西掉下來耶」、「永和四號公園剛剛也是這樣，以為颱風來」、「夭壽！像颱風一樣」，也有人提醒外送員注意安全，「好危險 先休息吧」、「兄弟啊！辛苦了」、「先休息吧，安全第一呀」、「真的好辛苦啊，注意安全」。

暴雨 北市 機車騎士 路樹 氣象局 豪雨 外送員

延伸閱讀

北部午後大雷雨 民眾措手不及

雷雨交加苗栗山區下豪雨 氣象局針對新北發布國家級警報

苗栗、雲林豪雨 12縣市大雨 慎防劇烈降雨雷擊強風

北市午後暴雨來襲 大同區20公尺高校樹倒塌壓毀2車、交通號誌

相關新聞

雷雨來襲！北市中正區睽違9年下冰雹 氣溫驟降10度

今日下午大台北地區出現又快又急的雷陣雨，中央氣象局台北測站也觀測到睽違九年的下冰雹現象。氣象局預報員黃恩鴻說明，台北市中...

搖搖欲墜…午後雨雷雨交加 新北永和街頭1噸大水塔懸半空中

今天午後一場雨雷雨交加，新北市永和區街頭驚見水塔掉落被電線卡住，懸在半空中的驚險場面。經警方通報永和區公所找來吊車將水塔...

雷雨交加苗栗山區下豪雨 氣象局針對新北發布國家級警報

氣象局發布台北市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水...

下午3時9分花蓮規模4.1地震 最大震度3級

中央氣象局今日下午發布第68號顯著有感地震報告。發震時間為下午3時9分，地震位置在花蓮縣政府南南西方41.1公里，位於花...

北市午後暴雨來襲 文山區時雨量達60毫米成立緊急應變小組

台北市下午下起暴雨，除了部分地區時雨量達60毫米，也發生多起路樹傾倒事件，其中，中正區中山南路、與貴陽街口是大王椰子樹樹...

北海岸台2線水流公廟到中角海側 建自行車道賞無敵海景

北海岸台二線海岸風景秀麗，是很多自行車友漫遊的路段，公路總局在34K水流公廟到39K中角海側，興建自行車道，除鋪設瀝青路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。