宛如颱風過境！外送員記錄「北市驚險路況」 網友驚：雨大得誇張

狂風暴雨宛如颱風天！中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，全台多地都受影響。台北市下午下起暴雨，陸續傳出路樹傾倒、砸毀汽車的消息，一名外送員也分享北市當時的「慘況」，只見暴雨轟炸、狂風猛吹，宛如颱風天一般，路況相當驚險。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享台北市路況，只見原PO正在一路口停等紅燈，但路況相當危急，不僅雨勢猛烈，還刮起強風，一旁路樹落葉紛飛，還有疑似芒果的水果掉落地面，宛如颱風過境一般。畫面可見，一旁的機車騎士也使盡力氣站好腳步，好不容易才穩住機車車身，狂風暴雨不僅視線不清，機車騎士更要注意行車安全。

畫面一出立刻掀起討論，網友紛紛留言表示，「這雨大到誇張欸」、「風雨交加！連停等紅燈都快被吹走吧，還有東西掉下來耶」、「永和四號公園剛剛也是這樣，以為颱風來」、「夭壽！像颱風一樣」，也有人提醒外送員注意安全，「好危險 先休息吧」、「兄弟啊！辛苦了」、「先休息吧，安全第一呀」、「真的好辛苦啊，注意安全」。