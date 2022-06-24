雷雨交加苗栗山區下豪雨 氣象局針對新北發布國家級警報

氣象局發布台北市、新北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗山區有局部大雨或豪雨的機率，北部、南投地區及東北部、中南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

豪雨：苗栗縣山區。

大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區。

氣象局發布彰化縣、台中市、南投縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

氣象局稍早已針對新北市，透過「災防告警系統（Public Warning System，PWS）」發布告警訊息，山區暴雨警示。

中央氣象局發布台北市、新北市大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度，台北市區中午雷聲四起，隨即下起大雨，很多民眾出門未帶雨具，措手不及淋成落湯雞。記者曾吉松／攝影

台北市的上空今天變化多端， 上午艷陽高照熱氣逼人，下午受對流雲系影響而雷聲大作，一時天昏地暗並即時出現強降雨，民眾脫鞋騎車撐傘，仍遮擋不住雨勢。記者林俊良／攝影

台北市的上空今天變化多端， 上午艷陽高照熱氣逼人，下午受對流雲系影響而雷聲大作，一時天昏地暗並即時出現強降雨，民眾脫鞋騎車撐傘，仍遮擋不住雨勢。記者林俊良／攝影