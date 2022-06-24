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北海岸台2線水流公廟到中角海側 建自行車道賞無敵海景

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北海岸台2線水流公廟到中角海側，建自行車道賞無敵海景。圖／公路總局一工處提供
北海岸台2線水流公廟到中角海側，建自行車道賞無敵海景。圖／公路總局一工處提供

北海岸台二線海岸風景秀麗，是很多自行車友漫遊的路段，公路總局在34K水流公廟到39K中角海側，興建自行車道，除鋪設瀝青路面，並設1.2公尺透空不鏽鋼欄杆保護安全，今天公總與立委、議員前往試騎履勘，預計年底完工通車。

台2線萬里、金山、石門一帶是民眾遊覽北海岸必經之地，沿途蔚藍的海岸線，吸引許多路過遊客駐足拍照打卡，騎自行車來看海、喝咖啡是漫遊的好地方。但很多路段路幅不足，自行車必須和汽機車爭道，險象環生

公路總局在34K水流公廟到39K中角海側興建自行車道，立委沈發惠、賴品妤、交通部次長陳彥伯公路總局副局長林聰利，今天長參加一工處短期工程完工前履勘，並試乘一段自行車道，期許在安全無虞的情況下早日完工，嘉惠自行車友促進地方觀光發展。

工程執行過程克服變電箱遷移、保留候車亭作繞道及辦理橋梁拓寬、擋土牆改善等，交通部北觀處在沿線隙地亦已配合改善作自行車道優化。沿途行經中角灣、跳石、水流公廟，可一覽北海岸風光，短期工程已近完工。

一工處短期工程已完成2.3公里自行車道，經費3600萬元，北觀處另辦理1.8公里隙地自行車道優化。長期部分編列7000萬預算，將各斷點計0.9公里，預計12月前完成，屆時全長5公里自行車道將可提供自行車車友舒適、安全、風光明媚的用路環境。

景美工務段段長陳弘翰說，要採單向或雙向將在全部完工後整體考量，另考量健走愛好者也喜歡邊走邊欣賞濱海風光，因台2線沿線路肩較不足，考量行人在道路上行走之安全性，新建自行車道規畫讓自行車和行人共用通行。

北海岸台2線水流公廟到中角海側，建自行車道賞無敵海景。圖／公路總局一工處提供
北海岸台2線水流公廟到中角海側，建自行車道賞無敵海景。圖／公路總局一工處提供
北海岸台2線水流公廟到中角海側，建自行車道賞無敵海景。圖／公路總局一工處提供
北海岸台2線水流公廟到中角海側，建自行車道賞無敵海景。圖／公路總局一工處提供

自行車 車道 交通部

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