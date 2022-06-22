7-11自備杯買咖啡有小確幸 網友樂：拿到7元現金很有感！

為響應6月22日世界雨林日，7-ELEVEN自6月21日至23日，使用環保杯購買咖啡，即可退還7元，凡現場購買或使用APP行動隨時取皆可享優惠。

7月起，環保署新制上路，未來消費者若自備環保杯，店家須提供至少5元價差優惠。7-ELEVEN提前祭出優惠，逾6,400間門市，在6月21日至23日期間，自帶環保杯購買咖啡，就能享7元折扣。若使用行動隨時取，兌杯時也能退還7元現金，之後每月1號也有7元折扣。

網友將此情報貼在PTT，許多網友留言表示，「今天拿到7元很有感啊」、「我用不鏽鋼保溫杯(瓶)、冰霸杯」、「讚喔！環保又省錢！」、「剛剛買組合餐也有扣，小確幸」。

全家便利商店亦搶先新制，自6月29日起自備環保杯就能享5元折扣。萊爾富、OK超商7月1日起配合新制上路，自備環保杯購買飲品折5元。

此外，麥當勞從6月1日起已推出相關優惠。凡自備環保杯購買飲料，就可以現折5元，McCafé咖啡、茶飲、冰沙都適用（罐裝、瓶裝飲品、玉米濃湯不適用）。並限以櫃檯、得來速點餐、結帳。