快訊

台幣貶勢煞不住 央行若加重升息恐衝擊房貸族、建商

2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

指揮中心惹醫護眾怒：放寬新冠專責病房「護病比」錯了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自備飲料杯享優惠！麥當勞「飲品現省5元」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
自6月1日起，民眾自行準備飲料杯至麥當勞購買飲料，可現省5元。圖／麥當勞提供
自6月1日起，民眾自行準備飲料杯至麥當勞購買飲料，可現省5元。圖／麥當勞提供

響應環保並因應即將上路的環保署法規，麥當勞自6月1日起，推出自備環保杯優惠，凡自備飲料杯至門市購買飲料，無論大、中、小杯，均可現折5元。另外麥當勞於指定6個據點，也設有「循環杯自助租還站」，方便未帶飲料杯的民眾免費借用循環杯購買飲品。

環保署近期公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自今年7月1日起，包括連鎖的飲料店、便利商店、速食店及超級市場，在消費者自備飲料杯時購買，需提供與未自備飲料杯至少「5元」價差。過去麥當勞自備飲料杯購買飲料可獲得1點，集滿5點可兌換飲料1杯。隨著「現折5元」的新優惠上路，原本的集點活動將於5月31日中止，累積點數則可兌換至6月底。

因應新方案上路，麥當勞自6月1日起，凡消費者自備飲料杯購買飲料，均可現折5元，包括所有McCafé咖啡、茶飲、冰沙都適用（罐裝、瓶裝飲品、玉米濃湯不適用），限使用「非一次用飲料杯」（寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等容器恕不適用）。另外限以櫃檯、得來速點餐、結帳。

台灣麥當勞除支持消費者自備飲料杯，2021年起，也與「好盒器」合作，於台南、台北共設置6台「循環杯自助租還站」，方便消費者免費借用乾淨的循環杯。忘了自備飲料杯的消費者，亦可透過「循環杯自助租還站」借用循環杯至麥當勞餐廳購買飲料。

自6月1日起，民眾自行準備飲料杯至麥當勞購買飲料，可現省5元。圖／麥當勞提供
自6月1日起，民眾自行準備飲料杯至麥當勞購買飲料，可現省5元。圖／麥當勞提供

延伸閱讀

響應環保政策 麥當勞6月起自備飲料杯折5元

速食店「尷尬潛規則」曝光 民眾心酸：虧我那麼認真配合

嘔！麥當勞漢堡驚現死青蛙 女童咬幾口見2條蛙腿

員工分享3件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

相關新聞

環抱綠意 融入健康設計的魔法師

坐落於新店安康地區有一處別墅聚落，陽光灑落進車窗，盼向窗外有一整排的綠樹搖曳，從繁忙與紛擾的都市駛向這幽靜的「市」外桃源，有綠中海之名的伴山別墅彷彿被環山擁抱。

自備飲料杯享優惠！麥當勞「飲品現省5元」

響應環保並因應即將上路的環保署法規，麥當勞自6月1日起，推出自備環保杯優惠，凡自備飲料杯至門市購買飲料，無論大、中、小杯...

工廠員工確診 星巴克冰粽停賣？業者僅回應：全數預購完畢

端午節將到來，各家粽子火力全開搶市場，此刻卻爆出星巴克的「星冰粽」因工廠包粽員工幾乎全數確診，導致生產人力不足，5/25...

傳星冰粽因產線員工確診停賣 星巴克：預購完畢

端午節將至，傳出星巴克熱銷的「星冰粽」禮盒因包粽葉員工幾乎全數確診而停止接單。業者回應，生產線均有嚴格食安管理，並遵守中...

流蘇窄裙華麗性感 Rosé朴彩英根本行走的時尚型錄

時尚品牌Saint Laurent夏季也跟上購物袋風格大包潮流，推出了一款名為Icare的大包，以絎縫皮革打造而成，正中...

滿額送小新圓盤 藏壽司再開嘉義博愛路店、台南開元店

獲得許多家庭喜愛的「藏壽司」又要開新店了！除了即將進駐台中大遠百外，藏壽司又將佈局嘉義、台南，分別開設「嘉義博愛路店」、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。