自備飲料杯享優惠！麥當勞「飲品現省5元」

響應環保並因應即將上路的環保署法規，麥當勞自6月1日起，推出自備環保杯優惠，凡自備飲料杯至門市購買飲料，無論大、中、小杯，均可現折5元。另外麥當勞於指定6個據點，也設有「循環杯自助租還站」，方便未帶飲料杯的民眾免費借用循環杯購買飲品。

環保署近期公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自今年7月1日起，包括連鎖的飲料店、便利商店、速食店及超級市場，在消費者自備飲料杯時購買，需提供與未自備飲料杯至少「5元」價差。過去麥當勞自備飲料杯購買飲料可獲得1點，集滿5點可兌換飲料1杯。隨著「現折5元」的新優惠上路，原本的集點活動將於5月31日中止，累積點數則可兌換至6月底。

因應新方案上路，麥當勞自6月1日起，凡消費者自備飲料杯購買飲料，均可現折5元，包括所有McCafé咖啡、茶飲、冰沙都適用（罐裝、瓶裝飲品、玉米濃湯不適用），限使用「非一次用飲料杯」（寶特瓶、保麗龍、一般紙杯、外帶塑膠杯等容器恕不適用）。另外限以櫃檯、得來速點餐、結帳。