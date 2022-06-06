要洗衣服趁早！氣象專家曝下大雨的時間點

中央氣象局表示，今日鋒面接近及西南風影響，馬祖有陣雨或雷雨，西半部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，今日金門易有低雲或局部霧影響能見度，東南部地區有焚風發生的機率，鋒面接近及西南風影響，新竹以北沿海空曠地區及馬祖、蘭嶼、綠島易有9到10級強陣風，臺中、苗栗、台東及恆春半島沿海空曠地區也有較強陣風，氣象局發布陸上強風特報。

氣象局表示，今天仍天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，會出現36度以上高溫，請民眾留意。

氣象局說，明(7日)受到鋒面影響，西半部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，並有局部大雨及短延時豪雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，福建及台灣北部海面有對流雲，台灣西南部有降水回波，西南部有局部陣雨；雲林有濃霧。今晨各地區平地最低氣溫大多在21至24度之間〔北部(新北深坑區)23.3度，中部(南投中寮鄉)22.6度，南部(台南南化區)23.7度，東部(花蓮壽豐鄉)21.2度〕。

他表示，今(6)日「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，上午西南部有局部短暫陣雨，下午起各地轉局部性陣雨或雷雨，有局部性大雷雨的的機率，應注意；各區氣溫：北部23至35度，中部23至34度，南部23至35度，東部21至36度。

吳德榮說，明日至下週日(7至12日)，「梅雨季」第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)累積致災降雨的潛勢，應注意天氣變化及氣象局的特報。當「滯留鋒」減弱或離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

他表示，下週一至三(13至15日)「滯留鋒」在台灣北部海面一帶徘徊，「西南季風」仍偏強；需持續觀察。

氣象達人彭啟明則提醒，民眾要留意今天午後到晚上從北到南的變化，建議民眾快洗衣服，現在到明天上半天還會乾，因為雨會下一周；同時檢查陽台、或居家附近的水溝、排水；提前預防上下班遇到暴雨的安排情境，此外，企業遇到強降雨應該怎麼處理，而農漁民也應該提高警覺。

他表示，今天上半天還有準備時間，但下半天晚上到深夜，到周二清晨都會全台轉不穩定天氣，很容易有對流胞發展移入，這是一種很容易致災的天氣類型，建議民眾應該做好準備，千萬不要什麼都不動，只看預報準不準。