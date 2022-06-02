今起至周日熱如盛夏 吳德榮：下周第3波滯留鋒影響台灣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度以上，要防曬、防中暑。

他說，滯留鋒在北部海面徘徊，大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，仍有局部性大雷雨發生的機率。受西南季風影響，明天起逐日的清晨、上午迎風面西南部，亦有局部短暫陣雨。今天北部23至36度，中部23至35度，南部24至36度，東部22至36度。

吳德榮說，歐洲模式模擬顯示，下周一滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後有強對流發展的條件。下周二至11日的模擬顯示，梅雨季第三波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

他表示，但為期末模擬，美GFS、加CMC模式對滯留鋒南下及南北徘徊的時程，模擬結果並不完全一致，且都還在調整，需持續密切觀察。