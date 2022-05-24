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去年熱賣的蔬菜箱今年為何賣不動？農業圈分析這些原因

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
去年熱賣的蔬菜箱，今年賣不動，農業界分析，主要是因為外送方便，加上消費者仍可外出採買，對蔬菜箱需求降低。圖／本報資料照片
去年熱賣的蔬菜箱，今年賣不動，農業界分析，主要是因為外送方便，加上消費者仍可外出採買，對蔬菜箱需求降低。圖／本報資料照片

本土疫情爆發，不僅學校停課外，民眾自主防疫，包括餐廳都自主改為外帶禁止內用，消費力大減一半以上，生產端農民計畫生產銷路銳減，連去年賣得不錯的蔬菜箱都賣不動；農委會表示，因應疫情變化，開始媒合農民與通路，協助度過難關。

北部某食材業者表示，上游農民受創最慘，去年學校連續停課6周，除了個別學校外，今年才剛停課1周，跟去年相比今年好多了，也還好雞蛋沒有放在同一個籃子裡，除了供應蔬果改學校外，還有養老院、醫院、機關行號可以送，至少不會讓員工放無薪假；他去年也做了蔬菜箱，今年因為沒有升三級，民眾還可以外出採買、用餐，因此今年不打算做。

產地農民表示，不是只有學校午餐，包括餐廳、賣場的停單、退單頻傳；菜農林佳新表示，因應疫情，早已耕鋤兩甲多大陸妹；團膳原本6公噸的蔬菜訂單，變成75公斤；他直言，農民損失比團膳多，學校停課，團膳業者只要一通電話來改單、停單就好，真正耗損的是生產端農民。

林佳新說，蔬菜是計畫性生產、持續生產、持續採收的產品，現在雖銷路受阻，但也不能不生產，未來充滿未知數，現在若沒有種，一下子需要這麼多量，要去哪裡生；農委會說大型合作社會收，是用多少錢收才是問題，如果有的單價每公斤要40元，若用15元收，農民會願意嗎？

他說，今年也沒甚麼人做蔬菜箱了，有人要求製作蔬果關懷包，但一天僅有幾十箱，屬於少量；至於超市的通路，包括全聯、家樂福買氣也沒有特別好，主要是因為去年升三級，傳統市場不能去，因此消費者會去超市通路，包裝菜需求大包到手軟，很多包裝場都包不出來；今年並沒有升三級，也沒有禁止外出、內用，去年模式不能套在今年，超市賣場銷售也沒有特別多。

菜農陳鳳義說，消費力跟平時相比大概只剩下兩成，有機菜因為學校停課全停擺，停單百分之百，至於去年熱賣的蔬菜箱，今年賣不太動，主要是都會區外送方便，加上超市賣場也有自己的配送，除了買蔬菜以外，消費者還可以同時採購肉品、漁產生鮮以及其他生活用品，遠比單獨採購蔬菜箱方便實用；加上今年並未升三級，因此消費者還是可以外食、甚至外出採買。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，學校停課只是一小部分，還包括餐廳、賣場消費等；會開始協助分流其他市場，農糧署各分署都有窗口，遇到消費受阻可媒介到相關團體銷售，比如供應的包裝場，合作社場，如漢光、加州、北農等，有部分超市包裝菜也可以媒介分流。

至於契作的蔬菜，姚志旺說，會用蔬果箱協助銷售，部分也致贈慈善團體，疫情狀況瞬息萬變，由於暑假原本蔬菜的種植量會相對較少，農民也會提前因應，自主降低生產量，另外，就是部分媒合到其他通路與市場。

農民 停課 疫情

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