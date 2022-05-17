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遊客少阿里山生機盎然 山羌獼猴外出覓食7月還有帝雉
近日國內疫情嚴峻，阿里山地區再現生機，自然生態觀察家兼攝影師蘇家弘，昨在森林遊樂區內小笠原山步道，發現大批山羌高頻率出外覓食，他也預告7月起，還會有許多母帝雉會帶雛鳥外出覓食，千載難逢的機會千萬不能錯過。
蘇家弘前些天到小笠原山步道散步時，意外發現許多山羌出外覓食，他連忙用相機捕捉，數一數共有8隻，也是近期看過最多的一次，他說因最近疫情嚴峻、遊客少，野生動物出來機會很大，「能看到8隻山羌非常不容易」。
蘇家弘說，過往遊客到小笠原山東面看日出，常驚擾山羌外出覓食，但最近常能看到山羌外出「遊蕩」超過30分鐘以上。東面以雌山羌為主，西面則分布雄山羌。主要出現時間為上午10點到中午12點。
山羌天敵黃喉貂又稱「羌仔虎」，以前都會到小笠原山覓食，因為該地遊客多，他們常會去垃圾桶翻找食物，也間接影響山羌生存空間，但蘇家宏說，如今嘉義林管處移除小笠原山垃圾桶，也讓該地山羌生態蓬勃發展。
帝雉繁殖期每年3到7月，蘇家弘說，4月起為期25到28天，是母帝雉孵蛋期，故野外也不常現蹤，約7月初就可見母鳥帶雛鳥外出覓食。最佳觀賞時間大約落在上午7點到9點和下午3點到5點。主要分布小笠原山、水山巨木、對高岳、塔山等步道和眠月線。
不僅帝雉和山羌，蘇家弘最近也觀察到台灣獼猴出來覓食阿里山十大功勞等草木，他說，疫情期間是觀察野生動物最佳時機，但近期梅雨季，行走步道或山路時也須注意安全。
嘉義林管處統計，阿里山森林遊客區每個約入園人數，1月6萬3472人、2月7萬1524人、3月達高峰11萬1581人，4月疫情爆發後則驟降到7萬7242人，5月至今累績8697人。
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