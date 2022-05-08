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疫情攪局！母親節不見出遊潮 南投風景區好冷清
今天是母親節，但受疫情及天氣影響，合歡山雖值杜鵑花季，但車流順暢，一整個上午，高乘載上山僅223輛，車流順暢；溪頭、日月潭等地遊客也明顯減少，餐廳人潮也稀落，業者坦言，不少人擔心疫情不敢在外用餐，多改為外帶。
合歡山杜鵑花盛放，不分平假日，遊賞人車眾多，交通部公路總局今年為此實施假日高乘載管制，但每周末平均仍有逾500輛車上山，未料因疫情升溫，本周末出遊車流大減，交通部公路總局統計，今天高乘載上山車輛僅223輛，銳減大半。
公路總局二工處交控中心指出，台14甲線18K翠峰及41K大禹嶺管制站於上午6時至11時實施合歡山花季高乘載管制，但管制期間上山車輛僅223輛，除了松雪樓上午10時前滿位，其餘停車場則尚有5成停車位，相較往日車流量減少。
溪頭、日月潭等南投知名景點，母親節出遊人潮同樣大減，溪頭自然教育園區表示，每逢假日一早就會湧進遊客，入園也多集中在上午，但今天山區細雨，加上疫情嚴峻，直至中午入園數不到2000人次，與過去動輒5000人次，大相逕庭。
集集警分局日月潭派出所則表示，這周末雖是母親節，但昨、今2天到當地旅遊的民眾真的不多，前往伊達邵、水社的車輛相對前幾周更少，因此台21線、台21甲線均未見塞車，車流順暢。
而疫情嚴峻除了衝擊母親節出遊人潮，外出用餐過節的民眾也相當稀落，南投市周姓餐廳業者說，南投疫況雖沒像都市那麼嚴重，但民眾還是會擔心，有慶祝多選擇在家聚餐，難免受到影響，原本的訂桌有的取消，但大多改成外帶。
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