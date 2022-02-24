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八甲茶區魯冰花開 結合苗縣最大休區盼成後花園

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致。記者胡蓬生／攝影
苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致。記者胡蓬生／攝影

苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致，苗栗市農會上午結合縣府、市公所及水土保持局等單位推出「貓裏花季旅遊趣」，安排自行車巡禮等活動，宣告今年魯冰花季登場；八甲茶區及周邊新英、南勢里一帶去年成為縣內第11個休閒農業區，也是全縣最大休區，地方期盼能推動成為苗栗市的後花園，藉產業、旅遊共創商機。

苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍及農會總幹事謝錦明、水保局台中分局人員參加「貓裏花季旅遊趣」揭幕式，今年花季配合新成立的貓裏休閒農業區，首度辦理小旅行，多人上午從 市農會供銷部集合出發到八甲茶園，漫步生態茶園欣賞魯冰花，並參加休區業者的特色DIY體驗。

謝錦明表示，八甲茶區所在的貓裏休閒農業區是苗栗市第一個休區，主要以茶作為主，農會近年來輔導茶葉復耕，在地方及中央輔導下，現已初具產業規模。另外，配合茶園新植，輔導種魯冰花作為綠肥，營造茶園特色風光，花期結束後耕犁到土壤增加有機質及養分，減少農民購肥成及環境衝擊，期盼未來能吸引更多青年農民加入，為苗栗市特色農業及休閒產業注入活水。

苗栗市公所指出，貓裏休閒農業區廣達近600公頃，中長程計畫以「茶薌鐵道」為發展願景，休區有茶產業、特色藥草產業，還有深具特色的功維敘鐵道文化，都是未來的行銷主軸，希望讓遊客細細品味「八甲茶韻心貓裏、鐵道花香新體驗」的獨特感動與風情。

苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致。記者胡蓬生／攝影
苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致。記者胡蓬生／攝影
苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致。記者胡蓬生／攝影
苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍及市農會幹部、水保局台中分局人員參加「貓裏花季旅遊趣」揭幕式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍及市農會幹部、水保局台中分局人員參加「貓裏花季旅遊趣」揭幕式。記者胡蓬生／攝影
苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致，吸引遊客取景 。記者胡蓬生／攝影
苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致，吸引遊客取景 。記者胡蓬生／攝影
苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致。記者胡蓬生／攝影
苗栗市八甲茶區的魯冰花綻放了，將茶園周邊營造出動人的景致。記者胡蓬生／攝影

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