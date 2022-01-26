台南山上行春「遊山玩水賞花趣」 走訪百年水道博物館

過年行春迎接新的一年，台南山上區有全國著名的山上花園水道博物館古蹟景點，今年正好百周年，公所結合在地農業資源與農民合作，種植約1公頃的向日葵與波斯菊花海，另淨水池區有河津櫻以及蘭科植物園的蘭花，邀請全國民眾在春節假期一起到山上行春祈福。

美麗的花海景觀位於大庄福緣宮前與175線路旁，約1公頃的向日葵與波斯菊花海，目前花開五顏六色、爭相綻放，形成了繽紛的花海景致，花海中還設置了充滿童趣的虎年主題立板，讓遊客們合影，祝福遊客們福虎昇豐、虎福臨門、虎禮賺大錢！

搭乘公車或自行開車前來山上都很方便，也可搭山博行假日公車，同時遊山上花園水道博物館、大內南瀛天文館、左鎮化石館，歡迎遊客們前來觀賞與拍照；體驗山上農村小旅行或是博物館知性旅遊。

區長余基吉表示，山上區能從國道一號、國道三號抵達，交通非常便利又不塞車，離市區又近，適合規劃一天的親子家庭旅遊。以「花海、台南水道淨水池櫻花、蘭科植物園蘭花」為主題，搭配遊山上花園水道博物館古蹟、天后宮拜拜求好運、品嘗178美食街好滋味等景點，藉由迎春賞花季活動體驗在地農特產品、當地的美食，賞花之餘更感受山上農村風情的美好！

山上區公所表示，台南水道歷十年建設於1922年完工，服役一甲子於1982年功成身退，如今變身成美麗的水道古蹟園區，見證日治時期衛生工程現代化的發展歷程，也是台灣現存水道設施中，唯一的國定古蹟。

山上區公所推出「山上行春-遊山玩水賞花拜新年」活動，希望能帶給大家療癒防疫期間緊張疲憊的身心。過年期間公所人員會值班，加強現場的防疫宣導，希望在落實防疫之下也能夠提供民眾一個春節舒展身心的好去處。

余基吉説，市長對於春節期間提供戶外休閒又可以行春之規劃非常重視，希望各區能提供結合在地特色資源，推廣觀光產業活動，尤其目前新冠狀肺炎疫情升溫中，如何防疫又可過一個快樂的農曆春節。

公所感謝茂鴻電力及宏佳騰動力公司贊助向日葵與波斯菊花海種植及布置費用，提供現場遊客拍照留念。

活動DM（花海地圖）在公所、圖書館，及山上區7-11與全家超商均可取得相關資訊，也提醒民眾落實防疫工作，戶外活動保持1公尺以上社交距離、佩戴口罩，出門透透氣跟著花海遊山上玩水道，逗陣來山上走春。