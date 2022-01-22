台南鹽水月津港燈節今晚7點啟燈 無人機、告五人開場

台南月津港燈節今晚7點浪漫登場，今晚啟燈開幕首度引進200架無人機、24台無人船聯合展演，搭配樂團「告五人」等精彩演出，為月津港燈節華麗開場。

新營警分局交通疏導管制措施，今晚18時50分至19時20分(視實際展演時間調整)，因應活動開幕無人機起降展演安全考量，南門路停車場、南門行昌停車場及行昌路段(月津路至南門路)，管制人、車進入。

月津港燈節去年因疫情停辦，今年重磅回歸，今年以「禮物」為策展主題，五大燈區集結70組藝術團隊的83組藝術作品，被譽為台灣最美水岸藝術燈節。

新營分局發布執行「2022月津港燈節」交通疏導管制勤務，避免燈區周邊道路人車爭道造成危險及大量車流湧入鹽水區造成交通阻塞，針對鹽水區外圍道路及燈區周邊道路規劃交通疏導管制範圍如下：

一、 行人徒步區

(一) 管制路段：

1、 鹽水區行昌路(橋南街至中山路)。

2、 鹽水區橋南街(南門路紅磚廣場至康樂路)。

3、 鹽水區康樂路(橋南街至中山路)。

二、燈區周邊道路(管制車輛改道進入鹽水區)

(一)信義路段

視交通狀況，管制車輛自忠孝、信義路口進入該路段，建議車輛改道路線：忠孝路→仁愛路→金和路→鹽水區。

(二)月津路段、南門路段

視交通狀況，管制車輛經(1)忠孝、南門路口、(2)忠孝、南太路口、(3)忠孝、月津路口北上進入鹽水區，建議車輛改道路線：忠孝路→仁愛路→金和路→鹽水區。

(三) 中正、朝琴路段

視交通狀況，管制車輛進入中正路以東、朝琴路以南區域。