日統客運不停駛！嘉縣中正大學「南漂」師生開心

新冠肺炎疫情衝擊國道客運業，儘管疫情趨緩，但營運未全部回溫，日統客運日前宣布將停駛雲嘉4條路線；交通部公路總局局長許鉦漳今天表示，經協調日統客運決定繼續經營，確定不收攤，已辦理續營計畫。嘉義區監理所證實收到日統續營計畫，會持續補貼日統接駁嘉縣乘客到雲林西螺轉運站的營運費。

日統客運上月宣布雲林斗六、四湖、北港及嘉義縣民雄，往返台北等4條客運路線，明年2月4日到期不再營運。日統客運公司在雲林，以雲林大眾運輸業務為主，嘉縣人口數最多的民雄鄉，目前無交通轉運站，轄區有中正、吳鳳科大，隔壁大林鎮有南華大學，北部南漂來嘉縣教書、求學師生逾萬人，因民雄、大林火車站自強號列車停靠少，離高鐵太保站又遠，到台北新北交通主要靠日統客運上中山高北上。

日統客運嘉縣路線每天6班次北上，在中正校園有日統客運侯車亭及售票處，周一到周五用小巴士載客，周五晚到周日用大客車載客，沿民雄、大林鎮到雲林西螺換搭日統客運北上，隔壁南華大學師生也會來搭，公路總局補助接駁車營運費，不停駛，會持續補助接駁營運費。