天冷就頭痛全年穿襪子睡覺都沒用！結果試這招獲得改善

今天「冬至」代表天氣將進入最冷的時候。高雄40歲李小姐自覺手腳冰冷、經常感冒，為了保暖，她全年都穿襪子睡覺；但只要吹到冷風，左側的太陽穴就會抽痛，嚴重甚至牽連至前額或後腦部脹痛，尤其秋冬季節更是加劇，有時還會伴隨噁心的腸胃不適。

高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧表示，這是風寒之邪長期鬱積體內，阻塞經絡循行，所造成的病狀，可利用中醫「三九貼」內的溫熱藥材，透過肺經穴道走竄疏布體內，將長期鬱積的寒邪中和驅離，就可恢復正常的經絡循行，溫化寒凝，還給身體健康的狀態。李小姐連續進行3年的三九貼治療後，冬日偏頭痛發作次數大降，這一年來甚至不再發作。

三九貼常用的外敷藥物為白芥子、甘遂、延胡索、細辛、吳茱萸、肉桂、干姜、生姜汁等。屬於辛溫通絡、祛寒化痰的藥物。戴滋慧表示，「三九貼」是以發泡性、刺激性藥物，經過調製後貼敷於特定穴道，是屬於中醫外治法。「三九天」是從冬至這一天算起，每9日為一數，第一個9日為初九，第二個9日為二九，第三個9日為三九，因此高市聯醫中醫科今年度的「三九貼」治療自12月22日起提供服務。

「在古代九為大數、陽數，初九到三九不斷累積，意味著日益陽長、陰消寒、去溫來。」戴滋慧說，這段期間天氣寒冷，人體抵抗力下降，容易罹患上呼道疾病，如感冒、過敏鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎，或者是腸胃疾患，身體痠痛，皮膚搔癢等，也是保健預防上述疾病的好時機。

近年研究證實，穴位貼敷對於過敏性鼻炎、氣喘、慢性阻塞性肺炎的症狀有明顯的改善，而貼敷一年後的追蹤研究，有九成以上患者覺得治療有效。高市聯醫中醫科醫師洪偉君表示，臨床上發現某些因溫度下降血液循環不良所造成疾病，像是腸胃不適、身體痠痛也有不錯效果。

40歲的陳小姐，長期姿勢不良導致肩膀痠痛，遇到天氣變化，症狀更嚴重，除了一般常規治療外，搭配三九貼症狀也獲得大幅改善。洪偉君表示，現代人因生活忙碌，無法完整配合三個九天，不過只要把握冬季後兩個月內，每隔5至7天貼敷一次，連續三次即有效果。若已經在進行三伏貼治療者，三九貼可謂是三伏貼後的加強治療。