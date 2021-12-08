巨無霸泰國蝦比成人手掌還大！漁民捕撈逃脫蝦子驚喜

嘉義縣義竹鄉養殖漁民黃友男，昨天開載蝦貨車到蝦池魚塭收蝦時，發現一隻巨無霸的泰國蝦，比成人手掌還大，這隻泰國蝦重量達300公克，大約是一般泰國蝦3倍多，可說是巨無霸蝦。

黃友男將巨無蝦照片傳給縣政府漁業科長張建成看，黃友男說，這隻泰國蝦應是去年逃脫未被捕撈，順利存活到今天，才能長成這麼大一隻。

張建成說，俗稱的泰國蝦，學名是淡水長臂大蝦，是世界上最大的淡水蝦之一，紀錄可以重達600公克。這隻泰國蝦是台灣養殖的經濟蝦類，在雲林到屏東都有養殖，又以屏東養殖為大宗，主要是因為泰國蝦怕冷，高溫的南部最適合成長。