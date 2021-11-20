台南北門虱目魚之旅 搭膠筏遊「台版亞馬遜」

台南虱目魚產業文化季系列第4場活動，今天在北門雙春濱海遊憩園區熱鬧登場，北門區公所接力辦理「北門虱目魚節之旅」行銷虱目魚及北門觀光產業，網路報名200個名額一上線即刻爆滿。參加民眾一人一份虱目魚皮、魚柳、魚皮、魚丸湯及炒米粉，還可品嘗洋香瓜，還大手筆送出虱目魚酥、魚脯，區長張政郎加碼再送出虱目魚罐頭禮盒，民眾笑得合不攏嘴。

公所今天安排參加民眾搭乘膠筏漫遊台版亞馬遜河雙春獨特水漾森林、金色沙灘踏浪及濱海紅樹林生態導覽活動，體驗北門海邊獨有自然美景，還有宣導攤位透過趣味遊戲推廣食魚教育並行銷台南虱目魚，並到「俗女養成記2」取景拍攝地雙春濱海遊憩區愛莊園海邊，看看網路粉絲們熱烈討論的超仙氣海濱鞦韆。

今天也結合農民提供北門地區生產口感香脆甜洋香瓜試吃及展售，區公所還推出「北門虱目魚美食小吃」，虱目魚肚、魚嶺、魚柳、魚皮及魚丸湯等精緻虱目魚美味小吃，鮮美滋味也讓與會民眾讚不絕口，難以忘懷。

北門區公所表示，這次活動還設計虱目魚產業文創環保袋，上面印有QR-Code民眾只要掃碼就可以連結到公所虱目魚產銷資訊專頁，「北門虱目魚從產地直送餐桌，價格最實惠，新鮮不打折」，共創漁民與消費者產銷雙贏。