美不勝收 2021台灣花菓盆栽展驚豔連連

2021台灣花菓盆栽展，今起至本月22日在台南市政府民治市政中心南瀛堂登場，共展出25樹種116件130棵作品，希望讓外界深入認識花菓盆栽之美。

包括新營區長翁振祥、台南市議員沈家鳳等人都出席上午活動記者會，與會訪客也參訪所擺放的各式花菓盆栽，許多同業也一起交流栽植心得，看到創作者用心盆栽加入巧思，讓不少民眾參觀時忍不住讚嘆說，原來花菓盆栽，竟有這麼多的細節與細膩功夫。

大台南花菓盆栽協會會長張建壹說，過去幾年展覽因有許多東南亞的盆栽愛好者慕名而來，交易相當熱絡，也為盆栽業者提供了一個交流平台，這二年雖因疫情外賓無法入境，但透過電子網路展示，相信仍可獲取相當不錯成績。

他指出，這次展覽不但樹種多元化，且質、量亦勝於往年，共展出25樹種116件130棵作品，顯示花菓盆栽已受到喜愛與肯定。就各樹種分析，數量最多的仍是九重葛，高達60棵，數量幾占會場一半，顯見該樹種受歡迎程度。