台南黃線公車輕旅行 走訪俗女養成記場景

台南市後壁菁寮老街曾因無米樂紀錄片掀起農村深度旅遊熱潮，再因俗女養成記成為熱門景點，市府交通局與大台南公車故事館合作舉辦「黃線深度之旅-俗女養成記、菁寮無米樂」，搭公車前往菁寮，並安排專業導覽解說，深度旅遊體驗讓參與的民眾都直呼過癮。

交通局長王銘德表示，後壁菁寮因無米樂、俗女養成記一直以來都是農村旅遊熱門景點，市長黃偉哲也指示交通局規畫利用公車引導遊客來場深度旅遊遊程，讓民眾實際體驗大台南公車的舒適便利，是疫情降級警戒後外出旅遊最好的交通工具。

這次公車輕旅行活動，故事館相揪民眾搭公車「黃6-1」前往菁寮，活動也安排了在地專業導覽員，深度介紹菁寮地區的歷史文化，並參觀墨林農村文物展示館，讓民眾也獲得知識上的收穫，行程後半段則安排自由趴趴走的時間，民眾自行走訪劇中的懷舊場景、拍照打卡及漫步感受老街風華。

台南市公共運輸處表示，相關行程規劃及搭車資訊也會提供民眾作為參考，尤其菁寮老街周邊街道窄小，搭乘公車前來更可不必煩惱塞車及停車問題，有興趣的朋友可以自行安排出遊的時間及行程，搭上大台南公車，來一場屬於自己的公車漫遊之旅。

「公車串聯地方美好」公車輕旅行系列活動還有2個場次，只要上「大台南公車故事館」FB粉絲專頁，就可以查詢相關資訊及完成報名。，歡迎各位朋友密切注意並踴躍參加。

菁寮地區輕旅行建議行程：

14:10新營站出發(搭乘黃6-1)

14:27菁寮站(建議停留2-3小時)

菁寮老街、金德興中藥房、俗女村、墨林農村文物展示館

16:35菁寮站回程(搭乘黃6)

17:00新營站

菁寮地區公車服務說明：

菁寮地區現有公車3條路線，平日24班次、假日42班次提供服務，提供新營轉運站、新營火車站、高鐵嘉義站往返菁寮服務。