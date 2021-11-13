南台灣最新野餐秘境！搭乘台灣好行遊賞西拉雅美景風光

近期國內疫情穩定，加上天氣逐漸涼爽，正是家庭、好友出遊野餐的好時節！西拉雅風管處官田遊客中心以「鄉村聚落」及西拉雅族元素融入嘉南平原地形意象打造而成，擁有一片廣闊的大草原及優美的環境，成了南台灣最新野餐秘境及網美景點，是民眾假日野餐的新選擇。

西拉雅國家風景區管理處今年推出全新觀光公車路線「台灣好行-菱波官田線」，官田遊客中心是停留的站點之一，民眾搭乘「台灣好行-菱波官田線」，可直達官田遊客中心，免去交通的煩惱，還可以輕鬆享受野餐以及拍美美的照片。

官田遊客中心除提供遊客旅遊諮詢服務外，還有開闊的大草原，遊客不只可以在青青草原上鋪上野餐墊盡情享受野餐的樂趣，也可到官田遊客中心附設的賣店「清松養生小館」購買精美伴手禮贈送親朋好友，「清松養生小館」正在舉辦周年慶活動，12月31日以前只要消費滿500元就能獲得摸彩券一張，獎品非常豐富多元，最大獎是山水65吋液晶電視1台，是持有五倍券及國旅券消費的最佳選擇。

西拉雅風景區管理處表示，「台灣好行-菱波官田線」串聯「經典小鎮3.0官田」周邊景點，同時結合在地業者推出多樣化的旅遊套票，遊客可以透過套票的組合搭乘台灣好行輕鬆玩江南渡假村、烏山頭水庫、八田與一紀念園區、官田遊客中心、川文山、新化老街、南科考古館等景點。

民眾購買套票也非常便利，可以透過實體通路-統一超商ibon、新營客運，或是線上通路-金建旅行社、可樂旅遊、旅遊達人網、IWAN愛玩等購買套票，另外金建旅行社、旅遊達人網、IWAN愛玩線上通路還可以使用五倍券及國旅券消費。「菱波官田線」的資訊與套票優惠，請上台灣好行官方網站查詢